Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyatakan bahwa Roberto Martinez, mantan pelatih Portugal, menjadi kandidat untuk menangani sebuah tim nasional Eropa baru.

Pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, secara resmi mengumumkan kepergiannya dari kursi kepelatihan timnas Portugal pada Juli 2026, menyusul kekalahan timnya dari Spanyol dengan skor 0-1 dan tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Belanda sejak beberapa pekan lalu tengah membahas berkas pelatih baru untuk tim utama, setelah pengunduran diri Ronald Koeman usai Piala Dunia, ajang di mana timnas tidak meraih hasil yang diharapkan.

Perbincangan pun ramai mengenai Michael Reiziger, begitu pula tentang Van Gaal, yang disebut-sebut baru-baru ini menawarkan jasanya.

Meskipun Reiziger merupakan kandidat terkuat hingga waktu yang belum lama, keadaan berubah dalam beberapa jam terakhir, dan media Belanda mulai membicarakan kandidat lain: Roberto Martinez.

Menurut surat kabar "De Telegraaf", Martinez, mantan pelatih timnas Belgia dan Portugal, saat ini merupakan kandidat terkuat.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa sudah ada negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Belanda.

Tampaknya Martinez, yang berusia 56 tahun, telah berbicara dengan Nils de Jong, direktur olahraga Federasi Sepak Bola Belanda, di Malaga.

Martinez memiliki hubungan yang erat dengan Jordi Cruyff, sekretaris jenderal Ajax saat ini, yang juga merupakan pendukung filosofi sepak bola ayahnya, Johan. Beberapa hari ke depan akan menjadi penentu dalam berkas ini.