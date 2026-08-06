Sejumlah laporan media mengungkap waktu kedatangan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik baru klub Al Ahli, untuk memimpin klub Arab Saudi itu pada musim mendatang.

Al Ahli mengumumkan, dini hari Kamis ini, penunjukan Pusic dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang hijrah untuk melatih klub Inggris, Newcastle United.

Surat kabar Saudi, "Arriyadiyah", menyebutkan bahwa Pusic akan tiba di kota Jeddah pada malam Kamis ini untuk memulai tugasnya bersama klub Arab Saudi tersebut.

Tugas berat menanti sang pelatih Belanda, di mana ia akan langsung memulai persiapan bersama tim, terlebih lagi kompetisi Liga Roshn Saudi dimulai satu pekan lagi.

Al Ahli memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

"Al Raqi" tengah memburu gelar Liga Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak 2016, sekaligus mempertahankan gelar Liga Champions Elite Asia yang mereka raih dalam dua musim terakhir.

Perlu diingat bahwa Al Ahli menjalani 7 laga uji coba sebelum awal musim baru, 6 di antaranya di pemusatan latihan sebelumnya di Austria dan Portugal di bawah kepemimpinan pelatih Jerman Matthias Jaissle, yang hanya menang atas klub Austria Saalfelden dengan skor 8-0.

Sebaliknya, "Al Raqi" kalah dalam 4 pertandingan, melawan klub Jerman Holstein Kiel, klub Portugal Vitoria Guimaraes dan Portimonense, serta klub Saudi Al Ettifaq, sementara bermain imbang tanpa gol yang positif dengan Rio Ave asal Portugal dan Fulham asal Inggris.