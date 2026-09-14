Zlatan Ibrahimovic kembali muncul di lingkungan klub Milan, setelah absen selama beberapa bulan akibat perselisihannya dengan pelatih Massimiliano Allegri, di mana bintang asal Swedia itu mendampingi rombongan tim jelang laga yang dinanti melawan Benfica pada awal perjalanan Rossoneri di ajang Liga Europa.

Milan menuntaskan persiapannya untuk menjalani pertandingan pertamanya di Liga Europa musim ini, ketika menghadapi Benfica, dalam sebuah laga yang dijalani tim Italia itu dengan moral lebih baik setelah merebut hasil imbang yang sulit melawan Lazio di Stadion Olimpico, sebuah hasil yang dianggap oleh staf teknis dan para pemain sebagai sebuah kemenangan mengingat kondisi pertandingan.

Latihan Milan menyaksikan kemunculan wajah yang tak asing bagi para pendukung klub, setelah Ibrahimovic hadir di dekat tim, dalam isyarat baru bahwa hubungan antara bintang Swedia itu dan Rossoneri kembali ke jalurnya yang normal.

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Sejak mengumumkan pensiun dari sepak bola di akhir musim 2022-2023, Ibrahimovic melanjutkan keterikatannya dengan Milan, tetapi dari posisi yang berbeda, karena ia bekerja sebagai penasihat bagi manajemen klub dan bagi perusahaan RedBird, pemilik Milan, dalam kerangka peran administratif dan konsultatifnya di dalam klub.

Akan tetapi, keadaan tidak berjalan dengan cara yang sama selama periode lalu. Pada Maret lalu, menurut yang dilaporkan sejumlah media Italia, terjadi perselisihan antara Ibrahimovic dan Allegri, yang menyebabkan bintang Swedia itu menjauh dari panggung dan menghilang dari lingkungan tim selama beberapa bulan.

Hal itu terjadi pada saat Milan menjalani fase yang sulit, sebelum era Allegri berakhir dan sejumlah unsur manajemen olahraga pergi, menyusul musim yang mengecewakan di mana tim merosot dari persaingan gelar Serie A hingga gagal mengamankan tempat lolos ke Liga Champions.

Dengan kepergian Allegri dan sejumlah pejabat, masa depan Ibrahimovic di dalam klub menjadi tidak jelas, terutama setelah ia menjauh dari kemunculan di lingkungan tim untuk waktu yang lama.

Selama Piala Dunia, Ibrahimovic tampil dalam peran yang berbeda, setelah bekerja sebagai analis di saluran "Fox Sports", yang memperkuat kesan di kalangan sebagian pendukung Milan bahwa hubungan antara dirinya dan klub mungkin telah mencapai akhirnya.

Absennya Ibrahimovic tidak terbatas pada pertandingan atau latihan, karena ia bahkan tidak menghadiri acara penghormatan bagi legenda Milan, Franco Baresi, dalam sebuah langkah yang saat itu tampak seolah menegaskan menjauhnya ia dari klub, menurut yang disebutkan surat kabar "Marca" Spanyol.

Namun, setelah musim panas yang menyaksikan penataan ulang banyak berkas di dalam Milan, tampaknya Ibrahimovic mulai memulihkan kehadirannya di dalam klub, dengan keinginan yang jelas untuk tetap dekat dengan tim dan mengikuti detail-detailnya secara harian.

Kepulangannya bersamaan dengan fase baru di dalam Milan, di mana Zlatan ingin memulihkan perannya yang dekat dengan tim, setelah menjauh darinya untuk waktu yang lama akibat perselisihan yang mewarnai fase sebelumnya.

Langkah pertama ke arah ini adalah bergabungnya ia dengan tim jelang pertandingan pertamanya di Liga Europa melawan Benfica, sehingga ia kembali muncul di lingkungan Rossoneri, dalam sebuah pemandangan yang memiliki makna khusus tentang kemungkinan menutup lembaran perselisihan sebelumnya.

Setelah berbulan-bulan absen, tampaknya Ibrahimovic bersiap untuk membuka lembaran baru bersama Milan, dan kembali ke perannya yang dekat dengan tim, sembari menanti sifat tugasnya dan tingkat kehadirannya di dalam klub menjadi jelas pada periode mendatang.