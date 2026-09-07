Dalam ujian sesungguhnya pertama bagi kesabaran para pendukung Tottenham, bintang Mesir Omar Marmoush mendapati dirinya berada di pusat badai kritik, sebelum sosok besar dalam sepakbola Inggris turun tangan untuk membelanya.

Mantan pemain internasional Inggris, Danny Murphy, membela penampilan Marmoush setelah keikutsertaannya yang mengecewakan dalam laga Tottenham melawan Nottingham Forest yang berakhir imbang tanpa gol, pada pertandingan pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Awal tanpa gol dan sebuah momen yang menimbulkan tanda tanya

Marmoush, yang pindah dari Manchester City ke Tottenham pada bursa transfer musim panas, memulai laga sebagai starter untuk kedua kalinya secara beruntun bersama klub barunya, tetapi ia sejauh ini gagal menggetarkan jala.

Dalam laga Sabtu melawan Forest, pemain Mesir itu tampak jauh dari level terbaiknya, di mana ia hanya melepaskan dua tembakan, tak satu pun di antaranya tepat sasaran.

Namun momen yang memicu kontroversi datang pada babak kedua, ketika Marmoush melaju membawa bola dalam serangan balik yang menjanjikan, sementara rekannya Mohammed Kudus mendukungnya di sayap kanan, unggul sepuluh yard dari bek terakhir dan dalam posisi ideal untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Alih-alih mengirim umpan silang kepada Kudus untuk memberinya peluang emas seorang diri, Marmoush lebih memilih menembak sendiri hingga bola melambung tinggi di atas mistar, di tengah kekagetan rekannya asal Ghana itu.

Murphy: Ini adalah antusiasme bintang, bukan keegoisan

Dalam analisisnya atas laga tersebut melalui program terkenal "Match of the Day", Danny Murphy memberikan pembacaan yang sama sekali berbeda atas situasi itu, dan menganggap apa yang terjadi sebagai bukti keinginan yang besar, bukan keegoisan.

Murphy berkata: "Saya tidak berpikir hal ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang, karena menurut saya Marmoush adalah pemain istimewa, tetapi tampaknya ia begitu antusias untuk mencetak gol dan memulai dengan kuat hingga ia mengabaikan Kudus."

Mantan bintang Liverpool itu menambahkan: "Ia melihatnya, dan ia tahu di mana Andy Robertson berdiri di sampingnya, karena ia pemain kelas tinggi, tetapi antusiasmenya yang begitu besar untuk memberi kemenangan bagi timnya membuatnya mengambil keputusan yang salah di waktu yang salah. Ia juga menyia-nyiakan peluang emas pada babak pertama."

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Teka-teki posisi baru Marmoush

Di sisi lain, analis Paul Merson menyoroti sebuah poin taktis penting yang mungkin menjelaskan kebingungan Marmoush, dengan menunjukkan bahwa pelatih menempatkannya di posisi yang tidak biasa.

Merson menjelaskan: "Pemain Mesir itu seharusnya turun ke belakang. De Zerbi memainkan Marmoush sebagai pemain tengah paling depan dalam formasi Tottenham, sementara Conor Gallagher bermain di belakangnya sebagai pengatur serangan nomor 10."

Perubahan taktis ini datang dengan mengorbankan penyerang Dominic Solanke, yang tetap berada di bangku cadangan, sebelum akhirnya dimainkan pada laga tersebut, hal yang menegaskan bahwa Marmoush masih berada dalam tahap mencari identitas barunya di dalam sistem Spurs.