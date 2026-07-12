Setelah Mesir... Inggris berseru: Piala Dunia "dicurangi"

Gelombang kemarahan yang sangat besar melanda skuad tim nasional Inggris dan para pendukungnya di media sosial, setelah wasit asal Prancis, Clément Turpin, tidak memberikan pelanggaran yang jelas terhadap penyerang Harry Kane beberapa detik sebelum Norwegia mencetak gol pembuka dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami.

Pada menit ke-36, gelandang Norwegia Patrick Berg melakukan tekel keras terhadap Kane, namun Turpin mengizinkan permainan berlanjut. Norwegia pun memanfaatkan peluang tersebut, dan Andreas Schildrop melepaskan umpan silang keras yang mendarat di sudut atas gawang Jordan Pickford, membawa Viking unggul 1-0.

Para pemain "Tiga Singa" memprotes keputusan tersebut dengan keras, namun Teknologi Video Asisten Wasit (VAR) tidak turun tangan untuk meninjau insiden tersebut, yang memicu pertanyaan luas mengenai standar wasit di turnamen ini, terutama karena pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, sebelumnya pernah menyebut Turban sebagai wasit “kelas lima” pada tahun 2023 setelah pertandingan Bayern Munich melawan Manchester City di Liga Champions, dengan mengatakan: "Saya memberinya nilai 1 dari 10, penampilannya sangat buruk, ini sungguh tak terbayangkan di level ini."

“Turnamen ini direkayasa”.. Tuduhan di media sosial

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa media sosial dibanjiri gelombang tuduhan bahwa turnamen ini "dicurangi" dan "direkayasa", di mana seorang penggemar menulis di platform "X": "Pertandingan Norwegia melawan Inggris dihentikan dan diakhiri, ini tindakan yang tidak pantas dan penghinaan terhadap akal sehat para penggemar, ini turnamen yang direkayasa, Kane 100% dirugikan."

Seorang lainnya menambahkan: “Ada pelanggaran terhadap Kane sebelum gol Norwegia, VAR? Gol. Saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa turnamen ini diatur untuk menguntungkan Argentina agar jalannya ke final lebih mudah melalui Norwegia.”

Seorang lagi berkomentar: “Ya Tuhan, pelanggaran diberikan kepada Kane, Inggris telah dicurangi, turnamen ini diatur untuk menguntungkan Norwegia.”

Para penggemar mengaitkan insiden ini dengan kejadian serupa dalam pertandingan Argentina melawan Mesir di babak 16 besar, ketika teknologi Video Assistant Referee (VAR) membatalkan gol kedua Mesir pada menit ke-58 dengan memberikan pelanggaran terhadap Marwan Attia terhadap Lisandro Martínez, sebelum Argentina bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menang 3-2, yang semakin memperkuat keraguan mengenai standar ganda dalam wasit.

Bellingham Selamatkan Inggris Meski Ada Kontroversi

Meskipun kemarahan meluap, Jude Bellingham berhasil menyamakan kedudukan untuk Inggris pada babak pertama melalui tendangan indah ke sudut bawah gawang, sebelum The Three Lions lolos dari bahaya yang nyata ketika Turpan menganulir gol Norwegia yang dicetak oleh Torbjörn Hegim dari tendangan sudut dengan alasan pelanggaran yang dilakukan Erling Haaland terhadap Elliot Anderson, sebuah keputusan yang memicu kontroversi balik mengenai keberpihakan wasit.

Bellingham kemudian memastikan kemenangan dengan gol keduanya di awal perpanjangan waktu, membawa Inggris menang 2-1 dan lolos ke semifinal, namun kontroversi wasit tetap mendominasi hasil pertandingan, seiring meningkatnya tuntutan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kinerja wasit dan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di turnamen tersebut.