Barcelona gagal meraih trofi Piala Friuli Venezia Giulia, setelah kalah dari Udinese dengan skor satu gol tanpa balasan, dalam turnamen segitiga yang digelar di Udine.

Sebelum pertandingan dimulai, para pemain kedua tim melakukan hening cipta selama satu menit, untuk menghormati arwah ayah Messi, yang meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit.

Surat kabar Marca mengulas sorotan-sorotan utama pertandingan, di mana Barcelona mendominasi jalannya laga hampir sepanjang waktu, dan tidak memberi banyak peluang kepada lawannya asal Italia itu.

Namun, tim Catalan tersebut kehilangan efektivitas dan sulit menembus gawang lawan, serta hanya berhasil mengancam gawang Udinese dalam dua kesempatan, dan harus membayar mahal pada menit terakhir, ketika penyerang asal Pantai Gading, Bayo, mencetak gol kemenangan untuk Udinese.

Berbeda dari pertandingan pertama, Barcelona ingin mendominasi laga melalui penguasaan bola, dan mengalirkan bola dengan tenang, menguras tenaga lawan yang terpaksa berlari mengejar bola.

Namun, tim asuhan pelatih Hansi Flick ini terutama mengalami kesulitan akibat tidak adanya kedalaman serangan, karena lawannya menutup ruang dengan sangat baik.

Selama menit-menit awal, Barcelona hanya mampu menciptakan ancaman dari bola-bola mati, setelah Christensen melompat menyambut sundulan yang melewati sisi gawang.

Flick mencoba mengubah jalannya pertandingan setelah seperempat jam berlalu, dengan memasukkan 5 pemain sekaligus, di antaranya Bisiuo, yang dengan demikian menjalani laga pertamanya mengenakan seragam Barcelona, di samping Baldé yang tampil untuk pertama kalinya selama masa persiapan musim.

Meski demikian, tempo pertandingan tetap sama, dengan dominasi dari sisi Barcelona, tetapi dengan sedikit peluang, dan pada akhirnya, Barcelona menuntaskan pertandingan dengan susunan pemain yang sebagian besar terdiri dari pemain tim cadangan.

Menit-menit tersebut menjadi salah satu periode terbaik pertandingan bagi para pemain muda, yang menerapkan tekanan sangat kuat kepada lawan dan menunjukkan indikasi yang sangat baik, tetapi mereka juga kehilangan gol.

Hal terbaik yang ditampilkan Barcelona adalah bahwa mereka tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menciptakan peluang, karena jika Nottingham pada pertandingan sebelumnya mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol, maka Udinese nyaris tidak menciptakan ancaman apa pun terhadap Szczęsny.

Namun, pada menit terakhir, dan ketika segalanya mengarah pada adu penalti, Kurtis melakukan kesalahan yang memberi peluang kepada Udinese untuk melancarkan serangan balik, yang diselesaikan Bayo ke dalam gawang, hingga menentukan hasil pertandingan.