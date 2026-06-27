Setelah mengalahkan Arab Saudi... Cape Verde mencetak rekor bersejarah

Kap Verde terus menorehkan salah satu kisah terindah di Piala Dunia 2026, setelah berhasil merebut tiket ke babak 32 besar berkat hasil imbang tanpa gol melawan tim nasional Arab Saudi, pada pertandingan ketiga dan terakhir fase grup, sehingga menyingkirkan “Al-Akhdar” dan mencetak prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam partisipasi Piala Dunia pertamanya sepanjang sejarah.

Kap Verde tidak hanya lolos ke babak gugur, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang, setelah menjadi tim pertama yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di turnamen ini dan menyelesaikan ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup tanpa kekalahan sejak prestasi Senegal di Piala Dunia 2002.

Tim yang berasal dari negara dengan populasi tidak lebih dari setengah juta jiwa ini menampilkan penampilan luar biasa, di mana mereka menunjukkan karakternya di hadapan lawan-lawan yang lebih berpengalaman, dan berhasil mempertahankan rekor tanpa kekalahan, sebelum memastikan tempatnya di babak 32 besar untuk menghadapi Argentina, sang juara bertahan.

Di sisi lain, timnas Saudi gagal memanfaatkan peluang untuk lolos, setelah tidak mampu mencetak gol ke gawang Cape Verde dalam pertandingan di mana kemenangan sudah cukup untuk melanjutkan perjalanan, sehingga mengakhiri partisipasinya di peringkat keempat dengan raihan satu poin, di tengah kritik luas terhadap staf pelatih dan para pemain.

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Kiper veteran Fozinha memainkan peran penting dalam pencapaian bersejarah ini, setelah berhasil menjaga gawangnya tetap bersih saat melawan Arab Saudi, sehingga ia terus menorehkan sejarah di level individu juga, karena ia menjadi kiper ketiga yang mencatatkan clean sheet dalam lebih dari satu pertandingan di Piala Dunia setelah berusia di atas 40 tahun, bergabung dengan dua legenda Inggris dan Belanda, Dino Ziv dan Peter Shilton.

Sementara tim nasional Arab Saudi tersingkir dari turnamen di tengah kekecewaan besar, Cape Verde justru menjadi salah satu sorotan utama Piala Dunia 2026, setelah membuktikan bahwa disiplin, organisasi, dan semangat juang mampu membuat perbedaan, bahkan saat menghadapi tim-tim yang memiliki sejarah dan pengalaman lebih panjang di turnamen ini.