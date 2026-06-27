Tim nasional Spanyol memastikan posisi puncak Grup 8 di Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan yang tidak mudah atas Uruguay dengan skor 1-0, sehingga mengamankan posisinya di puncak klasemen dan mengetahui jalur lengkapnya menuju pertandingan final, termasuk stadion dan jadwal potensial di babak gugur mendatang.

"La Roja" akan memulai perjalanannya di babak 32 besar pada 2 Juli di Stadion "SoFi" di Los Angeles; di mana mereka akan menghadapi runner-up Grup 8, yang akan ditentukan antara Austria dan Aljazair setelah pertandingan keduanya pada dini hari Minggu.

Jika lolos ke babak 16 besar, timnas Spanyol akan memainkan pertandingan berikutnya di kota Dallas pada 6 Juli pada waktu yang sama, melawan pemenang dari pertandingan antara Kolombia dan Ghana atau Kroasia, dengan kemungkinan perubahan jalur jika Kolombia mengalahkan Portugal.

Sedangkan jika berhasil mencapai perempat final, tim nasional Spanyol akan kembali ke California untuk bertanding di Los Angeles pada 10 Juli, dalam pertandingan yang diperkirakan akan mempertemukan mereka dengan tim nasional Amerika Serikat yang dipimpin oleh pelatih Mauricio Pochettino.

Semifinal akan digelar di Dallas pada 14 Juli, di mana Prancis muncul sebagai salah satu pesaing utama di babak ini, sementara final besar akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli.

Jika Spanyol kalah di semifinal, mereka akan bertanding memperebutkan tempat ketiga di Miami pada 18 Juli.

Dengan jadwal ini, Spanyol tampaknya menghadapi tantangan bertahap yang menggabungkan perjalanan melintasi tiga negara bagian utama AS dan menghadapi tim-tim dari berbagai aliran sepak bola, dalam perjalanannya menuju impian meraih gelar dunia baru yang akan mengembalikan kejayaan tahun 2010.