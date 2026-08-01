Debut Karim Adeyemi mengenakan seragam Barcelona berubah menjadi kekecewaan besar, setelah striker Jerman itu gagal meninggalkan jejak ofensif apa pun selama laga persahabatan melawan Birmingham City, kontras dengan penampilan gemilang pemain Mesir Hamza Abdelkarim.

Dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan yang berakhir imbang 2-2 sebelum Barca kalah lewat adu penalti 3-2, pelatih Hansi Flick tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan pemain barunya, dengan terus terang mengatakan: "Bagi Adeyemi, banyak hal yang tidak berjalan dengan baik."

Pernyataan pelatih Jerman itu menjadi pesan yang jelas bagi mantan pemain Borussia Dortmund tersebut, meskipun ia berusaha melunakkan kritiknya dengan mengingatkan bahwa itu baru pertandingan pertamanya mengenakan seragam tim baru, sebagai isyarat akan perlunya segera meningkatkan level penampilan.

Yang semakin memperburuk posisi canggung Adeyemi adalah penampilan mencolok striker muda Mesir Hamza Abdelkarim, yang mencetak dua gol dan tampil luar biasa hingga memantapkan dirinya sebagai salah satu kejutan paling menonjol dalam kamp persiapan, sesuatu yang menempatkan pemain Jerman itu di bawah tekanan berlipat ganda untuk membuktikan kelayakannya.

Adeyemi kini menghadapi tantangan besar untuk merebut kepercayaan Flick dan bersaing memperebutkan posisi inti di lini serang tim Catalan tersebut, terutama di tengah persaingan sengit dan munculnya talenta-talenta muda menjanjikan yang berusaha merebut peluang dari para pemain yang lebih berpengalaman.

Awal yang mengecewakan ini merupakan pukulan telak bagi harapan pemain Jerman tersebut untuk cepat berintegrasi dengan sistem Barcelona, sehingga menempatkannya di hadapan tugas berat untuk mengubah kesan pertama yang negatif sebelum musim resmi dimulai.