Setelah membuat Messi malu... Nama Shubair tak pernah lepas dari sejarah

Mustafa Shubair menarik perhatian di Piala Dunia 2026, tidak hanya setelah ia menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Lionel Messi dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar, tetapi juga karena kisah bersejarah yang terkait dengan keluarganya, yang secara tidak langsung berperan dalam mengubah salah satu peraturan sepak bola paling terkenal, menurut surat kabar Marca yang mendedikasikan sebuah laporan khusus untuk mengenalkannya berkat penampilannya yang gemilang di turnamen tersebut.

Surat kabar tersebut menulis: “Shobeir berusia 26 tahun, lahir di Giza, dan meniti karier di akademi pemuda Al-Ahly sebelum dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Titik balik dalam kariernya terjadi pada final Liga Champions Afrika tahun 2023, ketika kiper utama Mohamed El-Shenawy mengalami cedera, sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut dan membuktikan kemampuannya, sebelum akhirnya mengamankan posisinya sebagai kiper utama tim nasional Mesir dengan mengungguli El-Shenawy".

Ia melanjutkan: “Nama Shubair tidak hanya identik dengan penampilan gemilang Mustafa, tetapi juga terkait dengan ayahnya, Ahmed Shubair, kiper tim nasional Mesir pada Piala Dunia 1990 di Italia, edisi di mana ‘Al-Fara’ana’ kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 56 tahun.”

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Marca menjelaskan: “Turnamen tersebut menyaksikan salah satu pertandingan paling kontroversial, ketika laga antara Mesir dan Irlandia berakhir imbang tanpa gol di babak penyisihan grup, setelah kedua tim terus-menerus mengembalikan bola ke kiper—yang saat itu diizinkan menangkapnya dengan tangan—sehingga mengakibatkan pemborosan waktu dan memperlambat ritme permainan.”

Ia menambahkan: “Pertandingan tersebut memicu kritik luas, sehingga hal tersebut (dan kasus serupa) menjadi sorotan. Kemudian, dua tahun kemudian, pada tahun 1992, FIFA memutuskan memperkenalkan aturan umpan balik, yang melarang kiper menangkap bola dengan tangannya jika bola tersebut sengaja dikembalikan kepadanya oleh rekan setimnya dengan kaki, sebuah perubahan yang mengubah wajah sepak bola modern.”

Dan setelah lebih dari tiga dekade, Mustafa Shubair meneruskan warisan keluarganya di Piala Dunia, setelah turut memimpin tim nasional Mesir melaju ke babak 16 besar.

"Al-Fara'una" telah menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua dengan raihan lima poin dari satu kemenangan dan dua hasil imbang, lalu mengalahkan Australia di babak sebelumnya melalui adu penalti (4-2) setelah imbang 1-1, sebelum kiper mereka kembali mencuri perhatian dengan menggagalkan tendangan penalti Messi saat melawan Argentina, dan "Firaun" berharap dapat mencetak sejarah malam ini dengan menyingkirkan juara bertahan.

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