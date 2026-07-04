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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Setelah Maroko lolos... Al-Qahtani menantang semua orang: Ayo hadapi Prancis sekarang!

Canada vs Morocco
Canada
Morocco
World Cup
Saudi Arabia
Saudi Pro League
Kanada
Maroko
AS
Arab Saudi

Apa yang dikatakan legenda tim nasional Saudi?

Yasser Al-Qahtani, legenda tim nasional Arab Saudi, mengeluarkan pernyataan yang menarik, setelah Maroko lolos ke perempat final berkat kemenangan atas Kanada (3-0) pada Sabtu malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko kini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak perempat final Piala Dunia.

Al-Qahtani mengatakan dalam wawancara televisi: “Kemenangan yang pantas bagi timnas Maroko, karena mereka memiliki karakter yang luar biasa yang memungkinkan mereka bersaing dengan tim-tim besar.”

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Ia menambahkan: “Namun, kita harus memberikan pujian khusus kepada kiper veteran Yassine Bono, karena ia selalu membuktikan bahwa dirinya adalah kiper hebat dan menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan-pertandingan besar.”

Ia melanjutkan: “Dia adalah legenda dan saya sangat mengaguminya; saya berharap dia terus menunjukkan performa luar biasa ini sepanjang kariernya.”

Dia menutup pembicaraannya sambil tertawa: “Kami orang Arab tidak takut pada apa pun, hadirkan Prancis sekarang untuk menghadapi Maroko.”

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