Bintang Al-Nassr asal Portugal, Joao Felix, telah bergabung dengan pemusatan latihan timnya di ibu kota Portugal, Lisbon, tanpa kehadiran rekan senegara sekaligus kaptennya, Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr merilis foto-foto kedatangan Felix di lokasi pemusatan latihan tim di Portugal, di mana ia menyalami para pemain serta jajaran staf teknis yang dipimpin pelatih baru asal Australia, Ange Postecoglou.

Bintang Portugal itu menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan pemusatan latihan Al-Nassr di luar negeri, menyusul bintang Senegal, Sadio Mane, yang telah bergabung pada Jumat malam kemarin.

Dengan demikian, Cristiano Ronalodo menjadi satu-satunya pemain yang hingga saat ini belum bergabung dengan pemusatan latihan Al-Nassr di Portugal.

Menurut laporan media Saudi, "Roket Madeira" tidak akan bergabung dengan pemusatan latihan Al-Nassr di Portugal, dan akan menunggu kembalinya tim ke ibu kota Saudi, Riyadh, untuk mengikuti sesi latihan.

Pemusatan latihan klub Saudi itu di Lisbon berakhir pada 5 Agustus mendatang, yang berarti ia tidak akan kembali berlatih di Riyadh setidaknya sebelum satu pekan, mengingat para pemain diperkirakan akan mendapatkan waktu istirahat singkat setelah kembali.

Ronaldo absen dari pemusatan latihan Al-Nassr di luar negeri di ibu kota Portugal, Lisbon, sejak dimulainya pada 19 Juli lalu, setelah tampil bersama timnas Portugal di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Semua pihak memperkirakan bintang Portugal itu akan kembali ke sesi latihan Al-Nassr setelah masa tenggang resmi, yang berlangsung selama 21 hari sejak tersingkirnya timnas negaranya di tangan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia, 6 Juli lalu, namun hal itu tidak terjadi.

Al-Nassr akan memulai musim baru sekitar dua pekan dari sekarang, tepatnya pada 15 Agustus mendatang, saat menghadapi Al-Fateh pada pekan pertama Liga Roshn.