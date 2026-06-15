Setelah Maghrib... Cape Verde memperkuat dominasi Spanyol di Afrika

Kejutan besar yang diciptakan tim nasional Cape Verde memunculkan keraguan serius mengenai kesiapan tim nasional Spanyol untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia 2026, setelah "La Roja" gagal meraih kemenangan dan hanya bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan tim Afrika yang tidak diunggulkan itu dalam pertandingan pembuka mereka, Senin malam ini.

Meskipun ada ekspektasi besar yang mengelilingi Spanyol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperebutkan gelar, pasukan pelatih Luis de la Fuente gagal mencetak gol di hadapan pertahanan Cape Verde yang terorganisir dan bersemangat, dalam hasil yang dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di babak pertama turnamen ini.

Data statistik Stats Foot mengungkapkan bahwa Spanyol belum pernah meraih kemenangan dalam tiga pertemuan terakhirnya melawan tim-tim Afrika di Piala Dunia, setelah imbang 2-2 dengan Maroko pada 25 Juni 2018, imbang 0-0 (kalah 0-3 lewat adu penalti) melawan Maroko pada 6 Desember 2022, dan imbang tanpa gol 0-0 melawan Cape Verde pada 15 Juni 2026.

Timnas Spanyol juga gagal meraih kemenangan di kandang sendiri saat menghadapi Mesir dalam laga persahabatan akhir Maret lalu, dan berakhir imbang tanpa gol.

Awal yang kurang memuaskan ini menjadi pukulan moral awal bagi tim nasional Spanyol, yang kini memasuki fase tekanan besar di grupnya, yang juga mencakup tim nasional Arab Saudi dan Uruguay, di mana mereka harus segera memperbaiki performa untuk menghindari kejutan tambahan yang dapat membahayakan peluang mereka lolos.

Timnas Spanyol akan memainkan pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada Minggu mendatang, sebelum menutup babak pertama dengan pertandingan sengit melawan Uruguay pada Sabtu pagi, 27 Juni.