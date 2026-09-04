Setelah lautan rumor, Asensio membantah mengalami cedera serius

Kontroversi seputar Marco Asensio pecah di Turki. Pemain asal Spanyol itu mendapati dirinya terseret dalam polemik terkait kondisi kesehatannya, yang memaksa dirinya secara pribadi, bersama klubnya Fenerbahce, untuk turun tangan dan mengambil sikap yang jelas.

Surat kabar AS memberitakan bahwa absennya Asensio dalam dua laga terakhir Fenerbahce memicu kehebohan besar di Turki.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa Asensio mengalami masalah serius pada ligamen lutut sejak awal musim, bahwa ia terancam mengalami cedera pada ligamen anterior, bahwa ia ingin menjalani operasi, dan bahwa ia sudah mengajukan permintaan tersebut kepada Fenerbahce.

Situasi ini menimbulkan semacam gempa di dalam Turki, tetapi Fenerbahce merespons melalui lebih dari satu pernyataan terpisah, membantah kebenaran kabar-kabar tersebut.

Untuk meredakan suasana dan menjelaskan sendiri kondisi kesehatannya, Asensio memutuskan untuk berbicara langsung dalam sebuah video yang dipublikasikan klub Turki itu melalui akun-akun media sosialnya.

Asensio mengatakan, "Saya di sini untuk membantah bahwa saya perlu menjalani operasi. Biasanya saya tidak menanggapi berita-berita bohong semacam ini, tetapi ketika ini menyangkut kesehatan saya dan antusiasme para suporter Fenerbahce, saya harus turun tangan."

Ia menegaskan, "Saya membantah sepenuhnya apa yang beredar. Semuanya berjalan secara bertahap di atas lapangan, dan saya akan segera kembali bersama tim."

Ia menambahkan, "Saya sudah berada di sini beberapa waktu, dan saya memahami bahwa mereka ingin menenangkan kami dan menstabilkan situasi, terutama karena kami tinggal dua hari lagi dari sebuah laga yang sangat penting, yaitu derbi melawan Besiktas. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja, dan saya akan segera kembali bersama tim."

Ia mengungkapkan, "Kami memulai musim dengan sangat baik. Kami berada di Liga Champions, sedang menjalani periode yang positif, dan kami berharap tribun, seperti biasa, akan berada di sisi tim. Kami akan berjuang untuk segalanya."

Musim ini, Fenerbahce kembali berlaga di kompetisi Liga Champions. Klub tersebut melakukan investasi besar dengan tujuan bersaing secara kuat untuk gelar Liga Turki, melalui perekrutan Greenwood, Muriqi, Aki, dan lainnya.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora