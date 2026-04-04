Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Sepak bola di Benua Hitam tidak lagi seperti dulu... Demikianlah surat kabar Spanyol "AS" membuka laporannya mengenai krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengguncang dunia sepak bola Afrika. Peristiwa yang terjadi pada menit-menit terakhir final Piala Afrika baru-baru ini tidak berakhir dengan peluit wasit, melainkan berubah menjadi perselisihan hukum yang sengit antara Senegal dan Maroko, yang telah sampai ke pengadilan dan masih berlangsung hingga saat ini.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pengadilan arbitrase olahraga terhadap banding Senegal telah membawa kasus ini ke tahap baru yang lebih rumit, di mana kedua belah pihak menanti putusan akhir yang akan menentukan siapa juara sebenarnya.

Meskipun keputusan yang dinantikan mungkin akan mengakhiri krisis secara hukum, dampaknya di kalangan publik dan media tampaknya akan terus berlanjut, di tengah perbedaan pandangan yang tajam.

Dalam kesaksian yang mencerminkan tingkat ketegangan, seorang jurnalis Maroko – dalam wawancara yang dilakukan di sela-sela pertandingan persahabatan antara Maroko dan Ekuador – mengatakan bahwa apa yang terjadi "sudah terlambat sekali", sambil menambahkan: "Seharusnya tidak sampai seperti ini. Senegal mundur, dan Maroko seharusnya dinobatkan sebagai juara pada saat itu. Itulah kenyataannya."

Konflik yang melampaui batas lapangan

Krisis ini bukan lagi sekadar perselisihan olahraga antara dua tim, melainkan mulai mengambil dimensi yang lebih luas yang mengancam akan menyeret pihak-pihak baru ke dalam lingkaran ketegangan. Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Maroko sedang mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan terhadap Federasi Sepak Bola Prancis, terkait izin yang diberikan untuk perayaan tim Senegal selama pertandingan persahabatan yang digelar di Saint-Denis.

Eskalasi ini mencerminkan betapa rumitnya masalah ini, yang tidak lagi terbatas pada final yang kontroversial, melainkan meluas hingga mencakup dunia sepak bola internasional, bahkan beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan turnamen besar, terutama Piala Dunia.

Ketegangan, menurut laporan tersebut, terasa nyata di kalangan sepak bola Afrika, di saat banyak pemain memilih untuk diam, demi menghindari keterlibatan dalam isu sensitif yang secara langsung memengaruhi masa depan olahraga ini di benua tersebut.

Di bagian akhir laporannya, surat kabar tersebut menekankan bahwa keputusan akhir belum diambil, dan keputusan tersebut akan memiliki dampak yang melampaui sekadar penentuan juara, melainkan akan menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan sepak bola Afrika, yang berupaya menyamai level sepak bola Eropa dan Amerika Selatan, namun masih dihadapkan pada konflik-konflik yang membayangi perkembangannya.