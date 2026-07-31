Setelah krisis kesehatan: Perkembangan baru dalam kondisi Laporta

Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya setelah pulih dari gangguan irama jantung yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

Presiden Barcelona itu, yang sebelumnya mengumumkan melalui media sosial pada Selasa lalu mengenai masalah kesehatan yang menimpanya, menerbitkan sebuah pernyataan yang berisi banyak ucapan terima kasih.

Laporta mengatakan dalam pernyataannya: "Saya sudah benar-benar mendapatkan izin keluar dari rumah sakit! Saya dalam perjalanan pulang ke rumah!!!".

Ia menambahkan: "Saya kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh dokter, baik pria maupun wanita, serta para perawat pria dan wanita di berbagai bagian Rumah Sakit Barcelona, seperti gawat darurat, perawatan intensif, laboratorium, anestesi, kardiologi, radiologi, endoskopi, dan lainnya, ditambah seluruh tenaga kesehatan, para asisten, dan petugas kebersihan".

Ia melanjutkan: "Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada para dokter Calizaya, Romera, dan Arbizu atas perawatan medis dan kemanusiaan yang mereka berikan kepada saya, dan secara khusus kepada Dr. Xavier Sanz, dokter penyakit dalam yang luar biasa dan menjadi rujukan bagi kami ketika kami menghadapi masalah kesehatan di Klub Barcelona".

Ia meneruskan: "Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Paula Saludes, Direktur Medis Rumah Sakit Barcelona, atas pemantauan dan pemberian informasi yang terus-menerus setiap saat serta pemberitahuan yang akurat kepada kami mengenai segala hal yang akan dilakukan rumah sakit terkait kasus khusus ini, selalu dengan menjaga kerahasiaan yang dituntut oleh kasus-kasus semacam ini. Organisasi Rumah Sakit Barcelona serta penanganan medis dan kemanusiaannya merupakan sebuah teladan untuk diikuti".

Ia mengakhiri: "Terakhir, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyoroti nilai perjanjian layanan kesehatan yang telah kami perpanjang antara Klub Barcelona dan lembaga 'Asistencia Sanitaria' melalui kemitraannya sebagai sponsor medis resmi klub, yang menjamin kualitas dan keunggulan medis terbaik bagi seluruh pemain profesional kami, baik pria maupun wanita".