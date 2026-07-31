Setelah Keputusan Mourinho, Bintang Real Madrid Mendekati Kepergian

Pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, berada di ambang perpisahan dengan Real Madrid, setelah pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, mencoretnya dari skuad yang berangkat ke Austria untuk menghadapi Fiorentina dalam laga persahabatan. Langkah ini menegaskan bahwa kepindahannya ke klub lain dengan status pinjaman semakin dekat, menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

Skuad Real Madrid untuk laga persahabatan ketiga sebagai persiapan menyambut musim baru melawan klub Italia, Fiorentina, diwarnai sejumlah absen, yang paling menonjol adalah Dean Huijsen karena cedera, dan Antonio Rudiger karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya siap, di samping Franco Mastantuono.

Sumber di internal Real Madrid menegaskan kepada surat kabar "AS" bahwa absennya pemain Argentina itu sudah "diprediksi", seraya menjelaskan bahwa ia tetap tinggal di ibu kota Spanyol karena kesepakatan kepindahannya ke klub lain dengan status pinjaman hampir rampung, di mana saat ini sedang dilakukan sentuhan-sentuhan akhir terhadap kesepakatan tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Mastantuono tidak memiliki tempat dalam susunan pemain Real Madrid saat ini, setelah ia mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan menit bermain sepanjang musim lalu.

Meski ia mengawali musim dengan mendapatkan peluang tampil yang cukup baik, perannya berangsur-angsur menurun, hingga ia mengakhiri musim pertamanya dengan kostum Real Madrid dengan angka yang sederhana, karena ia tidak melampaui batas 1.500 menit bermain, dan hanya mencetak tiga gol, di samping menyumbang satu assist.

Capaian ini jauh di bawah ekspektasi, terlebih Real Madrid membayar lebih dari 60 juta euro untuk mendatangkannya dari River Plate. "AS" menilai bahwa musim baru akan lebih sulit bagi Mastantuono, di tengah transfer-transfer yang dilakukan Real Madrid untuk memperkuat jajaran mereka.

Mendekatnya klub untuk merekrut Diomande menjadi salah satu alasan paling menonjol yang mendorong manajemen dan tim kepelatihan meyakini tidak adanya ruang bagi pemain Argentina itu dalam susunan pemain, sehingga menjadikan opsi peminjaman sebagai solusi paling tepat bagi semua pihak.

Klub-Klub Italia dan Inggris Menanti

Belum diputuskan klub mana yang akan menjadi tujuan Mastantuono, namun pemain itu mendapat perhatian luas di dalam Liga Italia. Fiorentina termasuk di antara klub-klub yang menunjukkan keinginan untuk merekrutnya dengan status pinjaman, di samping Roma dan Milan, yang juga memantau situasinya.

Fulham dari Inggris pun ikut masuk dalam jalur negosiasi, setelah direktur olahraganya, Alvaro Arbeloa, menyatakan kekagumannya terhadap potensi pemain itu dan keinginannya untuk merekrutnya pada bursa transfer kali ini.

Meski beredar laporan-laporan yang menyebut kemungkinan kembalinya Mastantuono ke River Plate, skenario ini telah ditepis secara tegas. Surat kabar itu menegaskan bahwa pemain tersebut dan Real Madrid tidak memikirkan kepulangan ke Argentina, karena kedua belah pihak menilai kelanjutan kariernya di Eropa adalah pilihan paling ideal, demi terus beradaptasi dengan sepak bola Eropa dan menimba lebih banyak pengalaman, sesuai dengan ekspektasi besar yang menyertai kepindahannya ke klub kerajaan itu setahun lalu.