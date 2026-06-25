Setelah keputusan Martínez... Bernardo Silva memasuki masa-masa suram di Piala Dunia

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap bahwa pemain Portugal Bernardo Silva mengalami cedera parah, yang berpotensi membuatnya absen dalam pertandingan-pertandingan mendatang timnas negaranya di Piala Dunia.

Portugal berhasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia kali ini, dengan mengalahkan Uzbekistan 5-0, di mana Cristiano Ronaldo mencetak dua gol di antaranya.

Menurut surat kabar "AS", timnas Portugal beristirahat di Palm Beach, Florida, sehari setelah prestasi Cristiano Ronaldo melawan Uzbekistan, yang menjadikannya pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia.

Perhatian dan komentar memang tertuju pada bintang asal Madeira tersebut, namun ada berita lain yang juga menarik, misalnya peningkatan performa sejumlah pemain yang sudah lebih padu dibandingkan pertandingan pembuka, terutama Bruno Fernandes, serta kejutan besar dalam susunan pemain inti dibandingkan pertandingan pembuka melawan Republik Demokratik Kongo: João Félix.

Umpan-umpannya bersama timnas Portugal mengingatkan pada yang biasanya ia tunjukkan bersama klubnya, Al-Nassr. Mantan pemain Atlético Madrid ini berhasil mengamankan tempatnya di susunan pemain inti setelah musim yang luar biasa di Arab Saudi.

Yang dibutuhkan pelatih Roberto Martínez hanyalah mengambil langkah terakhir dengan memasukkannya ke dalam susunan pemain inti, namun untuk melakukannya, ia harus mencoret Bernardo Silva, salah satu pemain kunci tim yang menjadi sorotan media dalam beberapa pekan terakhir setelah kepindahannya ke Real Madrid dikonfirmasi menyusul negosiasi dengan Atlético Madrid dan Barcelona.

Melihat penampilannya di laga pembuka, yang biasa-biasa saja seperti pemain lainnya, dan dibandingkan dengan penampilan João Félix saat melawan Uzbekistan, tampaknya kecil kemungkinannya ia akan kembali ke susunan pemain inti dalam laga penyisihan grup yang menentukan melawan Kolombia di Miami, dini hari Minggu mendatang.

Meskipun Roberto Martínez sepenuhnya percaya padanya, ia sudah mencoretnya selama jeda internasional pada Maret lalu, lalu mencoretnya lagi pada kesempatan pertama yang tersedia ketika segalanya tidak berjalan lancar di Piala Dunia.

Yang memperburuk keadaan, di antara pesaing untuk posisi starter di bangku cadangan terdapat Consesao dan Rafael Leão, dua pemain yang mampu mengisi posisinya di lapangan.

Meskipun keduanya adalah pemain sayap tradisional, satu-satunya posisi kosong dalam susunan pemain inti saat ini justru berada di posisi sayap. Bernardo menawarkan opsi lain dibandingkan dengan pemain yang berspesialisasi di posisi tersebut, meskipun situasinya menjadi lebih rumit baginya mengingat apa yang telah terjadi sejauh ini di Piala Dunia.