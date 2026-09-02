Setelah kepergiannya, Queiroz resmi kembali menukangi Ghana

Federasi Sepak Bola Ghana secara resmi mengumumkan penunjukan kembali pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, sebagai direktur teknik timnas "Black Stars" untuk periode mendatang.

Federasi Ghana mengungkapkan, pada Rabu hari ini, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pria berusia 73 tahun tersebut untuk mengemban tanggung jawab teknis timnas berdasarkan mandat baru, setelah berakhirnya tugas sebelumnya yang mencakup memimpin Ghana di putaran final Piala Dunia 2026.

Federasi Ghana menyatakan dalam pernyataan resmi: "Kami dengan senang hati mengumumkan kesepakatan dengan Carlos Queiroz untuk menunjuknya sebagai pelatih timnas selama periode mendatang."

Sebelumnya, Queiroz memimpin timnas Ghana di Piala Dunia 2026, di mana ia berhasil melewati fase grup bersama tim tersebut di grup yang berisi Inggris, Kroasia, dan Panama, namun petualangan tim Afrika itu berakhir di babak 32 besar setelah kalah dari timnas Kolombia.

Berdasarkan kontrak yang ditandatangani Queiroz sebelum putaran final, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mandat pelatih Portugal tersebut berakhir dengan tersingkirnya timnas Ghana dari turnamen.

Setelah itu, Queiroz mengumumkan kepergiannya melalui akun "Instagram"-nya, di mana ia menulis dalam pesannya: "Untuk Ghana.. Sepak bola, seperti kehidupan, mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi: kau menang atau kau belajar. Aku meninggalkan perjalanan ini dengan bangga atas apa yang telah kami capai, tetapi juga dengan perasaan ketidakpuasan yang wajar bagi mereka yang selalu mendambakan lebih."

Namun, diskusi yang dilakukan pihak Federasi Ghana dan Kementerian Olahraga dengan Queiroz menghasilkan kesepakatan seluruh pihak untuk keberlanjutannya di posisi tersebut berdasarkan tugas baru.

Queiroz akan memulai mandat barunya pada jeda internasional mendatang, yang menjadi saksi dimulainya perjalanan Ghana di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana timnas Ghana akan bermain pada 23 September ini di kandang lawan menghadapi Pantai Gading di grup yang sulit.

Federasi Ghana menilai bahwa pengalaman internasional Queiroz yang luas, di samping kemampuan teknisnya dan pengetahuannya sebelumnya tentang timnas, menjadikannya pilihan yang tepat untuk memimpin tim selama periode mendatang.

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