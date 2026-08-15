Pemain Mesir Hamza Abdelkarim, penyerang Barcelona, mendapatkan sejumlah indikasi yang meningkatkan peluangnya untuk tampil bersama klub Katalan tersebut pada musim yang baru.

Hal itu terjadi setelah kepergian Robert Lewandowski ke Liga Amerika, kepindahan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, di samping tidak diperpanjangnya masa peminjaman Marcus Rashford atau perubahannya menjadi pembelian permanen.

Dorongan besar bagi Hamza Abdelkarim bersama Barcelona terletak pada rumitnya kepindahan Julian Alvarez ke Barca, terlebih karena Atletico Madrid menolak bernegosiasi dengan klub Katalan tersebut mengenai transfer itu.

Meski Alvarez bersikeras untuk pindah ke Spotify Camp Nou, keinginan sang pemain semata tampaknya tidak cukup untuk membuka pintu bagi transfer tersebut.

Deco, direktur olahraga Barcelona, tampaknya tidak memiliki alternatif yang jelas dan langsung apabila transfer Alvarez gagal. Memang benar sejumlah surat kabar mengaitkan klub Katalan itu dengan perekrutan Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, tetapi kabar-kabar ini tampak lebih dekat kepada rumor ketimbang sebuah rencana transfer yang nyata, terlebih karena sang pemain dianggap sebagai salah satu elemen yang tidak boleh disentuh di dalam klub Italia tersebut.

Nama penyerang Mesir itu menonjol di tengah semua kerumitan ini sebagai salah satu pihak yang berpotensi diuntungkan dari krisis Barcelona di posisi ujung tombak, setelah sang pemain bergabung dengan tim utama selama masa persiapan, dan Hans Flick masih berpegang pada keberlanjutannya bersama skuad beberapa hari sebelum menjalani turnamen Joan Gamper.

Keputusan Flick datang setelah penampilan gemilang Hamza Abdelkarim dalam pertandingan-pertandingan persahabatan, sehingga memberi pemain Mesir itu peluang nyata untuk melanjutkan kerja bersama tim utama, di saat Barcelona mencari solusi untuk krisis penyerang murni.

Bagi Hamza, krisis yang dialami Barcelona bisa berubah menjadi peluang luar biasa, setelah ia mendapati dirinya masuk dalam perhitungan pelatih Jerman itu pada waktu yang tidak terduga, dan dengan semakin dekatnya musim dimulai, pemain Mesir itu bisa menjadi salah satu taruhan baru Flick.

Tentu saja sulit membayangkan Hamza Abdelkarim memulai musim sebagai penyerang utama Barcelona, mengingat besarnya tanggung jawab yang dituntut posisi ini di dalam sebuah tim yang bersaing di semua kompetisi, tetapi kemungkinan kemunculannya sebagai opsi dari bangku cadangan tampak sangat terbuka.

Flick bisa saja mengandalkan Hamza dalam pertandingan-pertandingan sulit di mana Barcelona membutuhkan penyerang murni yang memiliki kemampuan mengolah bola-bola udara dan memanfaatkan umpan silang, sebuah aspek yang bisa memberi keunggulan khusus kepada pemain Mesir itu mengingat tidak adanya pemain lain di dalam pasukan Flick yang memiliki kemampuan serupa dalam sisi ini.

Di sinilah ketiadaan solusi instan di bursa transfer bisa berubah dari sebuah krisis bagi Barcelona menjadi sebuah peluang bagi Hamza Abdelkarim.