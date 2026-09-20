Klub Real Madrid melancarkan serangan tajam terhadap tim wasit yang memimpin laga derbi melawan Atletico Madrid, dengan menegaskan bahwa timnya menjadi korban keputusan-keputusan wasit yang mereka sebut "bencana", dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Metropolitano.

Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi seusai pertandingan, yang di dalamnya mengkritik wasit Ortiz Arias, dengan menilai bahwa keputusan-keputusannya berpengaruh langsung pada jalannya laga, yang berakhir dengan kekalahan tim Los Blancos dari Atletico Madrid.

Real Madrid menyatakan dalam pernyataannya: "Real Madrid kalah dalam pertandingan yang diwarnai oleh keputusan-keputusan Ortiz Arias, yang pada babak pertama membiarkan pengusiran Romero dan Kang-in Lee terjadi begitu saja."

Klub menambahkan dalam pernyataannya: "Real Madrid kalah dalam derbi di Stadion Metropolitano, yang dinodai oleh keputusan-keputusan wasit yang bencana dari Ortiz Arias, yang tidak mengusir Cuti Romero pada babak pertama karena menginjak lutut Bellingham, meski aksi tersebut telah ditinjau melalui layar teknologi video, dan tidak pula mengusir Kang-in Lee karena menginjak pergelangan kaki kiri Valverde. Kedua keputusan itu menentukan, dan pertandingan pada akhirnya diputuskan pada babak kedua untuk keunggulan Atletico Madrid."

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Real Madrid menyinggung insiden pertama yang memicu kemarahan klub, yang terjadi pada menit ke-35 pertandingan, ketika Jude Bellingham berduel dengan Cuti Romero. Klub menjelaskan: "Pada menit ke-35, dalam sebuah bola liar, Bellingham mencapai bola lebih dulu daripada Cuti Romero, lalu bek Atletico itu menjatuhkannya dengan kaki kirinya."

Klub menambahkan: "Ortiz Arias pada awalnya mengeluarkan kartu kuning untuk pemain kami, tetapi Trujillo Suarez memanggilnya untuk meninjau aksi itu melalui layar teknologi video. Setelah menontonnya, ia membatalkan kartu yang tadinya diberikan kepada Bellingham, dan mengeluarkan kartu kuning untuk bek Atletico alih-alih mengusirnya."

Insiden Valverde memicu kemarahan Real Madrid

Klub juga mengkritik keputusan wasit dalam insiden lain beberapa menit kemudian, tepatnya saat pelanggaran Kang-in Lee terhadap Fede Valverde.

Real Madrid menyatakan: "Sembilan menit kemudian, wasit melakukan kesalahan fatal kedua, di mana ia tidak menghukum Kang-in Lee atas pelanggarannya terhadap Valverde, setelah ia menjatuhkan pergelangan kaki kiri Valverde dengan kakinya."

Klub menambahkan: "Ortiz Arias mengikuti jalannya permainan dari dekat, tetapi ia tidak mengeluarkan kartu merah, atau bahkan kartu kuning, untuk pemain Atletico, dan dalam kasus ini, Trujillo Suarez tidak mengingatkannya."

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Real Madrid membandingkan sejumlah keputusan wasit

Klub menutup pernyataannya dengan menyinggung keputusan wasit pada menit ke-50, ketika ia memberikan tendangan penalti untuk keunggulan Atletico Madrid, menyusul pelanggaran dari Dean Huijsen terhadap Giuliano Simeone.

Real Madrid menyatakan: "Pada menit ke-50, wasit Ortiz Arias memberikan tendangan penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan Huijsen terhadap Giuliano, dan mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Real Madrid."

Klub menambahkan: "Setelah diingatkan oleh Trujillo Suarez, wasit meninjau aksi itu melalui layar teknologi video, dan kali ini memutuskan untuk mengusir Huijsen."