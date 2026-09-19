Kondisi penuh kontroversi mendominasi selama beberapa jam terakhir seputar masa depan pelatih asal Belanda Marino Pusic, menyusul kekalahannya bersama Al Ahli Saudi dari Sundowns asal Afrika Selatan, dengan skor (1-2), dalam ajang Piala Interkontinental Antarklub.

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Para pendukung Al Ahli menyatakan kemarahan mereka selama beberapa jam terakhir terhadap penampilan Al Ahli di bawah kepemimpinan Pusic, di mana mereka menuntut manajemen untuk melepaskan pelatih asal Belanda tersebut.

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Dan menurut apa yang disebutkan oleh program "Nadina", manajemen sama sekali tidak berpikir untuk memecat Pusic dalam bentuk apa pun sebagaimana yang beredar dalam beberapa hari terakhir, dan berupaya memberinya lebih banyak kepercayaan.

Manajemen klub khawatir untuk tergesa-gesa dalam melakukan pemecatan, terutama karena Pusic belum mendapatkan waktu yang cukup untuk menangani tim, di mana ia mengambil alih kepemimpinan "Al Raqi" beberapa hari sebelum musim dimulai.

"Al Raqi" tengah menjalani fase yang sangat sulit, di mana mereka mengalami 3 kekalahan di liga dan tersingkir dari Piala Interkontinental, yang menyebabkan kondisi kemarahan dan kegelisahan yang terus-menerus.



