Setelah Kayne van Oevelen, Ipswich Town mengincar kiper asal Belanda lainnya

Selain kiper FC Volendam, Kayne van Oevelen, Ipswich Town juga berencana memperkuat skuadnya dengan Kjell Scherpen, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad. Van Oevelen dan Volendam belum sepenuhnya mencapai kesepakatan, namun kedatangan Scherpen tampaknya juga sudah di ambang terwujud.

Musim gemilang Scherpen bersama Union Sint-Gillis tidak luput dari perhatian. Klub yang baru saja promosi ke Liga Premier itu mengajukan tawaran kepada kiper bertubuh jangkung tersebut pekan ini.

AD menambahkan bahwa saat ini sedang berlangsung negosiasi antara kedua klub. Diperkirakan kesepakatan akan segera tercapai dan Scherpen akan kembali ke kompetisi Inggris.

Ipswich Town melihat Scherpen sebagai kiper berpengalaman di level Eropa yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan dapat langsung memberikan kontribusi bagi tim.

Selain itu, ia tampaknya akan menjadi kiper utama yang diincar. Van Oevelen, asalkan transfernya juga diselesaikan, kemungkinan besar harus puas dengan posisi cadangan di belakang Scherpen.

Namun demikian, kiper asal FC Volendam ini memang memiliki prospek yang cerah di klub Liga Premier tersebut. Menurut AD, Ipswich Town melihatnya sebagai kiper berbakat untuk jangka panjang.