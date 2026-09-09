Jurnalis olahraga Arab Saudi Waleed Al-Farraj mengungkapkan waktu kepulangannya untuk kembali tampil di layar kaca, setelah absen selama periode terakhir.

Al-Farraj mengunggah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", yang ia tulis: "Terima kasih atas segala perasaan dan doa kalian, insya Allah kami akan kembali kepada kalian di Rotana Sport bersama Waleed dengan pertandingan-pertandingan Jumat insya Allah".

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Waleed Al-Farraj tidak muncul di layar "Rotana Khalijia" sejak Jumat lalu, meskipun ia merupakan pembawa acara utama program "Rotana Sport bersama Waleed".

Ketiadaan jurnalis olahraga senior Arab Saudi itu bertepatan dengan beberapa kabar yang mengindikasikan penonaktifannya dari tampil di layar, serta pengalihannya ke proses penyelidikan, dengan alasan terpantaunya sejumlah pelanggaran media melalui dirinya.

Perlu diingat bahwa Waleed Al-Farraj beralih membawakan acara di layar saluran-saluran "Rotana", setelah sebelumnya menjadi pembawa acara program "Action bersama Waleed" di saluran "MBC Action" pada musim lalu.