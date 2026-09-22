Setelah jeda internasional, pemain Real Madrid menghadapi momen yang bisa mengubah segalanya

Perhatian di internal Real Madrid tertuju kepada Vinicius Junior, di tengah kontroversi yang kian meningkat seputar penampilannya sejak awal musim, yang memuncak saat derbi Madrid melawan Atletico, setelah sang pemain tampil mengecewakan dalam kekalahan timnya dengan skor 2-1 di Stadion Metropolitano.

Kekalahan itu memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Vinicius dalam susunan pemain utama, terlebih dengan mendekatnya periode jeda internasional, serta kehadiran Diomande sebagai salah satu opsi yang mampu bersaing dengannya untuk posisi tersebut.

Menurut radio "Cadena SER", sejumlah rekan setim Vinicius sempat memperkirakan kepergiannya dari Real Madrid selama bursa transfer musim panas, di tengah tersendatnya negosiasi perpanjangan kontraknya, di samping ketertarikan Arsenal untuk merekrutnya dan memperkenalkannya sebagai salah satu bintang paling menonjol di Liga Primer Inggris.

Radio tersebut menjelaskan bahwa rekan-rekan setim sang pemain yakin kepindahannya ke Arsenal akan terwujud, namun kesepakatan itu pada akhirnya tidak rampung.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat keyakinan di dalam ruang ganti Real Madrid bahwa Vinicius memang belum benar-benar meninggalkan klub, tetapi ia telah menjauh secara mental.

Meski rekan-rekannya di tim tetap menghargainya, menurunnya penampilannya di lapangan justru menambah tekanan yang mengelilinginya, terlebih dengan sulitnya memulihkan kepercayaan suporter Santiago Bernabeu, yang menantikan darinya kontribusi yang sepadan dengan statusnya dan peran yang ia mainkan bersama klub selama tahun-tahun terakhir.

Dengan mendekatnya periode jeda internasional, perhatian tertuju kepada keputusan yang akan diambil Jose Mourinho terkait Vinicius, di tengah persaingan yang dinanti untuk posisinya. Dengan demikian, kembalinya winger asal Brasil itu ke susunan pemain utama akan menjadi salah satu isu paling menonjol yang mendapat sorotan saat kompetisi kembali bergulir.