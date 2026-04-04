Setelah insiden memalukan itu... Fleck menjelaskan kemarahan Yamal

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, menanggapi kemarahan bintang mudanya, Lamine Yamal, setelah kemenangan atas Atlético Madrid (2-1).

Flick membantah bahwa hal tersebut berkaitan dengan performa pemain selama pertandingan, yang digelar hari Sabtu di Stadion "Riaz Air Metropolitano", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Ketika ditanya apakah Yamal marah karena penampilannya, pelatih asal Jerman itu menjawab: "Tidak, bukan karena penampilannya, dia bermain dengan baik."

Dia menambahkan: "Ini soal beberapa situasi.. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak beruntung dalam mencetak gol, atau memberikan umpan terakhir.. Tapi pada akhirnya dia ada di ruang ganti, dan semuanya baik-baik saja.

Penjelasan Flick muncul setelah kamera menangkap adegan mengejutkan pasca pertandingan, di mana Yamal terlihat marah saat keluar dari lapangan, menolak berbicara dengan pelatihnya, sebelum melanjutkan langkahnya menuju ruang ganti.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini memperkuat posisi puncak Barcelona di klasemen La Liga, dengan 76 poin, sehingga selisihnya melebar menjadi 7 poin dari rivalnya Real Madrid yang berada di posisi kedua, yang sebelumnya tersandung hari ini dengan kekalahan dari Real Mallorca dengan skor (2-1).