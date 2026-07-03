Ange Postecoglou adalah pelatih baru Al-Nassr, demikian diumumkan klub asal Arab Saudi tersebut melalui saluran resminya. Manajer asal Australia itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028.

Postecoglou tidak memiliki pekerjaan sejak dipecat oleh Nottingham Forest pada 18 Oktober. Di klub tersebut, ia hanya memimpin selama 39 hari.

Sebelumnya, ia pernah menjadi manajer di Tottenham Hotspur. Bersama klub tersebut, ia berhasil menjuarai Liga Europa pada tahun 2025. Di final, ia mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0.

Sebelumnya, Postecoglou pernah menjadi manajer tim nasional Australia, Melbourne Victory, Brisbane Roar, dan Celtic.

Di Al-Nassr, Postecoglou menggantikan Jorge Jesus, yang membawa klub tersebut menjadi juara musim lalu. Meskipun meraih kesuksesan, kontraknya tidak diperpanjang.

Di Al-Nassr, ia akan bekerja sama dengan, antara lain, Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané, dan Kingsley Coman.