Dalam situasi yang penuh ketegangan dan drama, Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menunjuk wasit asal Rumania, Stefan Kovac, untuk memimpin pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara Barcelona dan Atlético Madrid.

Stefan Kovac memiliki rekam jejak yang kontroversial bersama tim Catalan tersebut, dan kini kembali berhadapan dengan "korban" favoritnya dalam suasana yang penuh gairah di Stadion Camp Nou.

Pada pertandingan terakhir yang dipimpin Kovacs untuk Barcelona, bek muda Pau Cubarsi diusir pada babak pertama, dan Atlético Madrid unggul 2-0 melalui gol Julian Álvarez dan Sorloth, dalam laga yang berakhir dengan dominasi relatif Los Rojiblancos meski Blaugrana bermain dengan 10 orang.

Kovac telah memimpin tiga pertandingan untuk tim Catalan hingga saat ini, menurut statistik "Transfermarkt", dia belum pernah merasakan kemenangan dalam satu pun pertandingan tersebut. Pertandingan pertama adalah leg kedua melawan Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions musim 2023-2024, di mana dia mengeluarkan kartu merah kepada bek Ronald Araujo pada babak pertama, yang berkontribusi pada keruntuhan Barcelona dan tersingkirnya mereka dari turnamen dengan skor 1-4.

Kovac juga memimpin pertandingan Barcelona melawan Napoli di Liga Europa, yang berakhir imbang 1-1, serta pertandingan lain di Camp Nou yang tidak menghasilkan kemenangan bagi tim Catalan.