Kota New York belum sempat bernapas lega dari gejolak cuaca yang terjadi beberapa hari terakhir menjelang final Piala Dunia 2026, karena cuaca kembali menjadi sumber kekhawatiran baru menjelang pertandingan yang dinantikan antara timnas Argentina dan Spanyol besok, Minggu, setelah ancaman beralih dari polusi udara akibat kebakaran hutan di Kanada menjadi badai petir yang kuat yang melanda kota tersebut.

Awan asap tebal akibat kebakaran hutan di Kanada telah menyelimuti langit New York selama beberapa hari terakhir, yang menyebabkan penurunan kualitas udara, sebelum ancaman baru muncul yang berpotensi memengaruhi persiapan kedua tim menjelang pertandingan final.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", badai petir yang kuat diperkirakan akan melanda kota tersebut hari ini, Sabtu, yang berpotensi mengganggu sesi latihan terakhir kedua tim, serta acara-acara yang dinantikan oleh para penonton.

Peringatan tentang angin kencang dan banjir bandang

Sementara itu, Wali Kota New York Zahran Mamdani memperingatkan warga kota mengenai kondisi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi, seraya menyerukan agar mereka mengambil langkah-langkah kehati-hatian maksimal.

Mamdani mengatakan melalui akun resminya: “Badai kuat diperkirakan akan melanda Kota New York. Badai petir ini dapat menimbulkan angin kencang yang mampu merobohkan pohon dan menumbangkan kabel listrik, serta hujan lebat yang berpotensi menyebabkan banjir bandang.”

Ia menambahkan: “Badai ini dapat terjadi tanpa peringatan sebelumnya, dan jika terjadi badai, segera berlindung di dalam ruangan tertutup. Jika Anda terpaksa bepergian, harap berhati-hati sekali.”

Seiring dengan peringatan ini, pihak berwenang New York telah mengaktifkan langkah-langkah pencegahan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

Layanan Meteorologi Nasional AS mengeluarkan peringatan bahaya banjir di kota tersebut, mulai pukul 10.00 pagi hari Sabtu hingga dini hari Minggu, dengan perkiraan badai dan hujan terkuat akan terjadi pada sore dan malam hari.

Kemungkinan Terjadinya Tornado Terisolasi

Pihak berwenang tidak mengesampingkan kemungkinan terbentuknya “tornado terisolasi” di beberapa wilayah New York, dengan perkiraan kecepatan angin berkisar antara 80 hingga 110 kilometer per jam, kondisi yang dapat mempersulit pelaksanaan beberapa kegiatan di luar ruangan.

Prakiraan cuaca dari The Weather Channel juga memperingatkan akan adanya “badai petir yang tersebar pada pagi hari, kemudian cuaca yang sebagian besar berawan pada sore hari dengan kemungkinan terjadinya badai petir yang kuat, dan beberapa di antaranya mungkin sangat hebat”.

Aksi unjuk rasa suporter Argentina terancam dibatalkan

Kondisi cuaca ini terjadi beberapa jam sebelum acara berkumpulnya pendukung timnas Argentina yang dinantikan, di mana perayaan massal yang dikenal sebagai “El Bandirazo” semula dijadwalkan berlangsung pada pukul tiga sore waktu setempat di Central Park, sebelum berlanjut ke Times Square pada pukul lima sore.

Acara ini terancam dibatalkan akibat cuaca buruk, di tengah peringatan resmi mengenai bahaya badai dan angin kencang.

Final Piala Dunia 2026 akan digelar di New York pada pukul 15.00 waktu setempat (22.00 waktu Makkah).