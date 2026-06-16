Setelah hengkang dari Ajax, Alex Kroes kini menghadapi tantangan baru

Alex Kroes akan menjabat sebagai wakil presiden di LASK Linz, demikian dikonfirmasi oleh klub Austria tersebut melalui saluran resminya. Sejak hengkang dari Ajax pada Januari lalu, ia tidak terikat dengan klub mana pun.

“Sungguh luar biasa bahwa kami berhasil merekrut Alex Kroes, seseorang yang memahami sepak bola Eropa dari dalam – antara lain berkat pengalamannya di AZ Alkmaar dan yang terbaru sebagai direktur teknis di Ajax Amsterdam,” kata Christoph Königslehner, yang juga memegang jabatan ‘wakil presiden’.

Sebagai wakil presiden, Kroes akan memainkan peran penting dalam jajaran pengurus klub. Ia akan membantu proses profesionalisasi klub lebih lanjut dan turut terlibat dalam kebijakan transfer. “Inilah keahlian dan jaringan yang kami butuhkan saat ini,” kata Königslehner.

Kroes sendiri juga menantikan tantangan barunya ini. “LASK telah membuktikan bahwa klub ini mampu mencapai lebih dari sekadar level Austria. Saya ingin turut membantu menentukan arah ini – dengan pengalaman dan jaringan saya di Eropa,” ujarnya di situs web klub.

Musim lalu, LASK Linz kembali dinobatkan sebagai juara Austria untuk pertama kalinya dalam 61 tahun, berkat kebijakan yang matang yang memungkinkan mereka mengungguli Sturm Graz dan Red Bull Salzburg yang jauh lebih kaya. Di masa depan, klub ini ingin terus bersaing memperebutkan gelar juara nasional, dan Kroes diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

Bagi mantan direktur Ajax ini, ini adalah pekerjaan pertamanya sejak hengkang dari Amsterdam. Di sana, Kroes tidak mampu memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi. Setelah musim yang luar biasa di bawah kepemimpinan Francesco Farioli, musim 2025/26 berakhir menjadi tahun sepak bola yang dramatis bagi Ajax.

John Heitinga, yang ditunjuk oleh Kroes sebagai pengganti Farioli, dipecat tak lama setelah penunjukannya. Kroes mengaitkan nasibnya dengan Heitinga dan mengumumkan pengunduran dirinya begitu Ajax menemukan direktur teknis baru. Posisi tersebut akhirnya diisi oleh Jordi Cruijff.