Setelah Haitham Hassan... Raksasa Eropa mengincar Imam Ashour

Sebuah klub raksasa Eropa telah melakukan kontak awal untuk menanyakan situasi pemain Mesir, Imam Ashour, setelah penampilannya yang gemilang bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia.

Imam Ashour mencetak dua gol selama perjalanan timnas Mesir di Piala Dunia 2026, yaitu dalam pertandingan melawan Belgia dan Australia, sebelum timnas Mesir tersingkir oleh Argentina di babak 16 besar.

Hal ini berkaitan dengan minat klub Skotlandia, Celtic, untuk mendapatkan jasa Ashour, yang kontraknya dengan Al Ahly Mesir masih berlaku hingga musim panas 2028.

Situs Celts Are Here menyebutkan bahwa Celtic telah menanyakan status Ashour untuk mengetahui syarat-syarat finansial guna menyelesaikan kesepakatan tersebut, demi memperkuat skuad asuhan pelatih Martin O’Neill.

Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa Al-Ahly mungkin meminta jumlah yang lebih besar untuk melepas sang pemain, situs Skotlandia tersebut menegaskan bahwa kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dengan harga 4 juta poundsterling.

Celtic dapat menawarkan kepada pemain asal Mesir tersebut kesempatan untuk berlaga di kompetisi Eropa, serta kemungkinan untuk menjadi pemain inti di bawah asuhan O’Neill.

Imam Ashour sebelumnya pernah merasakan pengalaman bermain di liga Eropa, setelah sempat membela Midtjylland dari Denmark sebelum kembali ke Mesir dan bergabung dengan Al-Ahly.

Situs Skotlandia tersebut juga menyebutkan bahwa Celtic telah mengajukan tawaran sebesar 3,5 juta poundsterling untuk mendatangkan pemain Mesir Haitham Hassan, bintang Real Oviedo, namun klub Spanyol tersebut menolak tawaran tersebut.