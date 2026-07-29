Álvaro Arbeloa tak puas hanya membidik satu pemain dari rumah lamanya. Pelatih asal Spanyol itu tampaknya memutuskan untuk membangun proyek barunya di Inggris dengan sentuhan khas Madrid, dengan menempatkan satu nama baru dari bintang Castilla di meja Fulham.

Mantan pelatih Real Madrid itu berupaya keras memperkuat skuad barunya dengan para pemain muda yang ia kenal dengan baik dan tahu bagaimana cara menggali potensi terbaik dari mereka.

Álvaro Arbeloa telah menjabat sebagai direktur teknik baru klub Fulham sejak beberapa pekan lalu, dalam sebuah proyek ambisius yang melaluinya mantan pemain Real Madrid ini bertujuan memimpin klub bersejarah asal London itu untuk kembali ke pentas Eropa dan lolos ke kompetisi antarklub benua secepat mungkin.

Hingga kini, Fulham belum melakukan perekrutan besar apa pun, tetapi gebrakan pertamanya bisa jadi menggemparkan dan berasal dari jantung ibu kota Spanyol. Menurut yang diberitakan surat kabar "The Athletic", sosok yang dijuluki "Sang Sparta" itu menempatkan penyerang muda Gonzalo García (22 tahun) sebagai target utama untuk menjadi penyerang andalannya di Craven Cottage.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa negosiasi antara kedua klub sudah sangat maju, dan bahwa nilai transfer bisa melebihi 30 juta euro, sambil menunggu keputusan akhir sang pemain, terutama karena Real Madrid, meski sepenuhnya puas dengannya, mungkin akan menyetujui penjualannya untuk menyediakan dana segar setelah investasi besar mereka pada musim panas ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", ambisi Arbeloa tak berhenti pada García. Nama kedua yang ingin ia bawa ke London adalah gelandang César Palacios (21 tahun), salah satu pemain yang ia latih sendiri di tim Castilla dan ia beri kesempatan bersama tim utama.

Surat kabar Spanyol itu menyoroti bahwa Arbeloa menyadari Palacios menghadapi persaingan ketat di lini tengah Real Madrid, dan bahwa manajemen klub tidak akan menghalangi jalannya apabila datang tawaran yang layak yang menjaminnya mendapatkan lebih banyak menit bermain.

Awal kisahnya bisa saja begitu sinematis. Sebab, jika kedua transfer itu rampung, Gonzalo García mungkin akan menjalani laga pertamanya di Liga Primer Inggris dengan seragam Fulham di bawah kepemimpinan Arbeloa, menghadapi Chelsea yang diasuh Xabi Alonso, pelatih yang menjadi orang pertama yang memberikan kepercayaan kepada penyerang muda itu di Madrid.

Perlu diketahui bahwa García, yang terikat kontrak dengan Real Madrid hingga tahun 2030, tampil dalam 39 pertandingan selama musim 2025-2026 dengan mencetak 8 gol, tetapi ia lebih sering duduk di bangku cadangan pada sebagian besar kesempatan. Adapun Palacios, ia menjalani 7 pertandingan bersama tim utama dan 32 pertandingan bersama tim cadangan, dengan mencetak 15 gol.