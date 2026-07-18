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MOROCCO-SENEGAL-FBL-AFR-CAFAFP

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Setelah final Piala Dunia... CAF menentukan nasib Al-Ahly, Raja, dan Wydad

FAR Rabat vs Mamelodi Sundowns FC
FAR Rabat
Mamelodi Sundowns FC
CAF Champions League
Mamelodi Sundowns FC vs FAR Rabat
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
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Raja Casablanca vs Wydad Casablanca
Raja Casablanca
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Akhirnya semakin dekat

Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir, memicu perdebatan luas di lingkungan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), setelah mengajukan usulan luar biasa yang bertujuan untuk merestrukturisasi kompetisi klub tingkat benua, dengan memberikan kuota tambahan kepada beberapa klub yang memiliki basis penggemar yang besar, sebagai langkah yang menurutnya akan meningkatkan nilai pemasaran serta menaikkan tingkat penonton dan pemirsa kedua turnamen tersebut.

Abu Rida mengajukan usulan yang mengatur pemberian kuota tambahan bagi klub-klub dengan basis penggemar yang luas; ia mengusulkan agar Al-Ahly dari Mesir dan Raja Casablanca dari Maroko ikut serta dalam Liga Champions Afrika, serta Wydad Casablanca dari Maroko dalam Piala Konfederasi Afrika, dengan tujuan meningkatkan nilai pemasaran kedua kompetisi tersebut serta meningkatkan tingkat antusiasme penonton dan pemirsa televisi.

Abu Rida berpendapat bahwa sepak bola Afrika sedang mengalami fase perkembangan pesat baik di tingkat olahraga maupun komersial, terutama di tengah momentum yang dialami benua tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta pencapaian yang diraih di kancah global. Hal ini menuntut pengembangan kompetisi-kompetisi Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) agar memastikan kehadiran yang lebih besar bagi klub-klub dengan sejarah panjang dan basis penggemar yang luas.

Situs web turnamen Marokotersebut mengungkapkan bahwa usulan tersebut mendapat tanggapan positif di beberapa kalangan, serta meninggalkan kesan baik di mata sejumlah pejabat, termasuk pejabat Maroko, serta Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, sebelum gagasan tersebut menemui penolakan dari Komite Kompetisi, yang menolak untuk mengadopsinya untuk saat ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa usulan tersebut telah dibahas dalam salah satu rapat yang digelar beberapa jam lalu, sebelum keputusan akhirnya ditunda hingga rapat yang dijadwalkan pada awal pekan depan, setelah final Piala Dunia, di mana berbagai aspek organisasi dan teknis terkait akan dibahas, sebagai langkah awal untuk mengambil keputusan akhir mengenai hal tersebut.

Perlu dicatat bahwa Morocco Fassi dan Nahda Berkane akan mewakili Maroko di Liga Champions Afrika, sementara Raja akan berpartisipasi dalam Piala Konfederasi Afrika. Di sisi lain, Zamalek dan Pyramids akan mewakili sepak bola Mesir di Liga Champions Afrika, sedangkan Al-Ahly akan berpartisipasi dalam Piala Konfederasi Afrika.

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