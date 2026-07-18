Setelah duo Yordania... ada pemain Arab baru di final Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim Asisten Wasit Video (VAR) untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 antara tim nasional Spanyol dan Argentina.

Tim VAR untuk pertandingan yang dinantikan ini, yang akan digelar besok malam, Minggu, di Stadion "MetLife" di kota New Jersey, mencakup seorang anggota asal Arab, yaitu Khamis Al-Marri (41 tahun) dari Qatar, yang akan bertugas sebagai asisten wasit video.

Menurut pengumuman FIFA, tim tersebut terdiri dari: Bastian Dankert dari Jerman (wasit video), dibantu oleh Nicolás Gallo dari Kolombia, dan Khamis Al-Marri dari Qatar.

Federasi Sepak Bola Qatar merayakan partisipasi Al-Marri dalam pertandingan final Piala Dunia tersebut, serta mendoakan kesuksesannya.

FIFA telah mengumumkan pada Jumat kemarin susunan tim wasit untuk pertandingan yang dinantikan tersebut, yang mencakup dua wasit asal Yordania.

Tim wasit yang bertugas di lapangan terdiri dari: Slavko Vintič dari Slovenia (wasit utama), serta Tomáš Klancnič dan Andraž Kovačič dari Slovenia (dua wasit asisten), serta wasit asal Yordania Adham Makhadmeh (wasit keempat), dan rekan senegaranya Muhammad Al-Klaf (wasit cadangan).