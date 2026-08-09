Daftar klub yang ingin mendapatkan jasa Hector Fort, baik dengan status pinjaman maupun pembelian permanen, terus bertambah hampir setiap hari selama fase akhir bursa transfer.

Kecuali ada kejutan dari pelatih asal Jerman, Hansi Flick, Hector Fort menjadi salah satu kandidat untuk meninggalkan tim asal Catalunya itu demi mencari menit bermain.

Sebagai contoh, musim lalu Fort menjalani pengalaman peminjaman ke Elche, di mana ia mampu, setelah pulih dari cedera serius, tampil apik pada penghujung musim.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Everton belum melepas ketertarikannya untuk merekrut Hector Fort, tetapi minat yang mengejutkan datang dari nama yang tak asing di La Liga, yakni Alvaro Arbeloa, pelatih Fulham.

Arbeloa terus melakukan proses pembangunan ulang secara besar-besaran terhadap skuad Fulham, dengan sandarannya yang jelas kepada talenta-talenta muda di Liga Spanyol.

Hanya beberapa hari lalu, klub Inggris itu mengumumkan perekrutan Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, duo Real Madrid.

Kini, mantan pelatih Real Madrid itu juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merekrut salah satu talenta akademi Barcelona.

Arbeloa berupaya mendapatkan bek kanan tersebut, dan ia telah meminta manajemen klub untuk menanyakan syarat-syarat finansial dari transfer Fort, guna menilai kemungkinan kepindahan pemain itu ke Premier League.

Dalam konteks ini, Hector Fort mengarah pada kepergian dengan transfer permanen senilai hampir 10 juta euro.