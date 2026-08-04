Klub Girona membuka lelang atas pemain Maroko mereka, Azzedine Ounahi, yang tengah diincar oleh sejumlah klub untuk direkrut selama bursa transfer musim panas yang berlangsung saat ini.

Azzedine Ounahi kembali ke Girona setelah menikmati beberapa pekan istirahat menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Maroko.

Pemain lini tengah itu kembali bergabung dengan tim, sementara masa depannya masih belum jelas.

Pemain internasional Maroko itu menghadapi pekan-pekan mendatang sebagai salah satu nama paling menonjol di bursa transfer klub Catalan tersebut.

Penampilan mengesankannya pada musim lalu serta sorotan yang ia dapatkan di Piala Dunia semakin meningkatkan ketertarikan banyak klub, baik di Liga Spanyol maupun di luarnya, yang terus memantau situasinya, mengingat ia merupakan pemain inti di timnas Maroko.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa selama beberapa pekan terakhir, nama pemain lini tengah itu telah dikaitkan dengan banyak klub Liga Spanyol, dan nama Villarreal serta klub-klub lain disebut sebagai pihak yang berminat, sementara sumber-sumber dekat pemain itu menyatakan bahwa Barcelona dan Real Madrid telah menanyakan kemungkinan merekrutnya, namun tak satu pun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini menghasilkan tawaran resmi.

Ajax merupakan salah satu klub yang tampak paling dekat untuk memenangkan transaksi ini, tetapi klub Belanda itu mundur dari persaingan merekrut sang pemain akibat tuntutan finansial Girona dan ketatnya persaingan untuk mendatangkan pemain internasional Maroko tersebut.

Girona menyadari bahwa Ounahi adalah salah satu aset terpentingnya, dan tidak berniat mempermudah kepergiannya dengan harga berapa pun. Meski semua indikasi menunjukkan bahwa bertahannya pemain lini tengah itu di kompetisi divisi dua merupakan hal yang sangat kecil kemungkinannya, klubnya berharap tingginya permintaan atas dirinya dapat membantu terwujudnya transaksi yang besar secara finansial dan memuaskan semua pihak.

Sementara itu, Ounahi kembali menjalani latihan bersama Girona dengan tenang, dan masa depannya masih menjadi salah satu tanda tanya terbesar pada musim panas ini. Namun hingga urusannya terselesaikan, pemain Maroko itu kembali mengenakan seragam Girona, menanti untuk mengetahui apa yang disiapkan bagi babak berikutnya dalam perjalanan kariernya di sepak bola.