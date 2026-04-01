Setelah Diang, Valencia memburu pemain baru dari Al Ahly Mesir

Valencia sedang mempertimbangkan untuk melakukan transfer baru dari Al Ahly Mesir, guna memperkuat skuadnya selama bursa transfer musim panas mendatang.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa gelandang Al Ahly asal Mali, Aliou Diang, telah menandatangani kontrak kepindahannya ke Valencia, dalam kesepakatan transfer bebas.

Namun, menurut surat kabar Spanyol "Estadio Deportivo", posisi penjaga gawang di Valencia membutuhkan dukungan baru pada musim depan.

Surat kabar tersebut menambahkan, mengutip jaringan saluran "On Time Sports", bahwa kiper Al Ahly, Mustafa Shubair, masuk dalam daftar incaran klub Spanyol tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Antonio Sevilla, kiper Deportivo Alavés, dan Aaron Escandell, kiper Real Oviedo, merupakan nama-nama teratas yang dipertimbangkan Valencia.

Laporan ini muncul di tengah penampilan gemilang Mustafa Shubair dalam menjaga gawang timnas Mesir saat menghadapi Spanyol dalam pertandingan persahabatan yang digelar Selasa kemarin dan berakhir imbang tanpa gol.