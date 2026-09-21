Real Madrid tidak hanya diliputi amarah atas peristiwa yang terjadi dalam derbi Madrid dan kekalahan dari Atletico, tetapi klub juga mengambil keputusan tegas usai pertandingan untuk menghindari konsekuensi baru yang mungkin menimpa para pemainnya.

Menurutsurat kabar Spanyol AS, Real Madrid memutuskan untuk tidak mengizinkan satu pun pemain dari skuad untuk berbicara di hadapan media usai pertandingan, setelah tingkat kemarahan di dalam ruang ganti mencapai puncaknya, karena khawatir pernyataan apa pun bisa membuat pengucapnya terkena sanksi akibat kata-katanya tentang wasit dan peristiwa derbi.

Keputusan itu diambil di tengah suasana yang sangat menegangkan di dalam Real Madrid, setelah para pemain menilai bahwa wasit membuat serangkaian keputusan kontroversial selama pertandingan, yang paling mencolok adalah tidak diusirnya Cuti Romero dan Kang-in Lee usai dua pelanggaran keras terhadap Jude Bellingham dan Fede Valverde.

AS mengungkapkan bahwa kemarahan di dalam ruang ganti begitu jelas terlihat, sampai terdengar ungkapan-ungkapan bernada keras dari sebagian pemain sebagai protes terhadap kualitas kepemimpinan wasit, yang mendorong klub untuk bergerak cepat guna melindungi para pemainnya dari memberikan pernyataan yang bisa membuat mereka terancam sanksi.

Atletico Madrid memenangi derbi ibu kota atas Real Madrid dengan skor 2-1, dalam sebuah pertandingan yang diwarnai ketegangan tinggi.

Atletico unggul di babak kedua melalui Alex Grimaldo dari titik penalti, sebelum Jonathan David menambah gol kedua, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Real Madrid setelah Dean Huijsen diusir pada menit ke-52.

Antonio Rudiger berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89, tetapi Real Madrid gagal menyamakan kedudukan, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan tuan rumah.

Dengan hasil ini, Atletico Madrid menambah poinnya menjadi 16 dan naik ke peringkat kedua, sementara poin Real Madrid membeku di angka 15 dan turun ke peringkat keempat, di belakang Atletico dan Real Betis dengan selisih satu poin.

Tim Los Blancos kini tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen, yang mengakhiri pekan ketujuh di puncak dengan 21 poin.

Kemarahan itu tidak hanya berkaitan dengan satu insiden, karena para pemain Real Madrid menilai bahwa wasit juga mengabaikan dua pelanggaran keras dari Alex Baena terhadap Arda Guler di awal pertandingan, yang menurut pandangan mereka layak diganjar dua kartu kuning

Ketegangan mencapai puncaknya di babak kedua, ketika Kang-in Lee melakukan pelanggaran terhadap Valverde, dalam sebuah insiden yang menurut para pemain Real Madrid layak diganjar kartu merah.

Kemarahan tim bertambah karena wasit lapangan tidak dipanggil untuk meninjau insiden tersebut di layar teknologi video, terlebih Valverde sebelumnya pernah diusir dalam derbi terdahulu melawan Atletico akibat pelanggaran yang menurut Real Madrid lebih ringan dibanding pelanggaran pemain asal Korea itu.

Dampak insiden itu tidak berhenti pada batas protes, karena masa istirahat diwarnai perselisihan antara Antonio Rudiger dan Holmund, sebelum peristiwa itu berakhir dengan diusirnya beberapa anggota staf pelatih kedua tim.