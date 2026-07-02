Setelah comeback Belgia... Bintang Maroko mengejek pelatih Senegal

Bintang Maroko itu mengejek Babi Thiaw, pelatih Senegal, setelah tim Afrika tersebut tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh Belgia, Rabu kemarin.

Timnas Belgia memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Senegal (3-2), Rabu malam di Stadion Seattle, Amerika Serikat, pada babak 32 besar turnamen tersebut.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi "Setan Merah", berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Surat kabar “AS” mempublikasikan sebuah cerita dari akun Instagram Mohamed El-Shebi, pemain Pyramids, yang menampilkan foto Pape Thiaw, pelatih Senegal, dengan komentar: “Pergilah sekarang dan menangislah” disertai emoji wajah tersenyum dengan air mata karena tertawa terbahak-bahak.

Mohamed Al-Shebi masuk dalam daftar awal tim nasional Maroko dalam persiapan menghadapi putaran final Piala Dunia 2026. Pemain tersebut ikut serta dalam pemusatan latihan yang dimulai di Kompleks Mohammed VI di Salé, sebelum akhirnya dicoret dari daftar akhir.

Perlu dicatat bahwa langkah Mohamed Al-Sheibi ini menyebar dengan sangat cepat, dan di antara situs-situs yang memberitakan hal tersebut adalah situs Prancis “Foot Mercato”, yang menegaskan bahwa kejadian ini berkaitan dengan final Piala Afrika terakhir, yang mempertemukan kedua tim nasional tersebut.