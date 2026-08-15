Insiden terjatuhnya Jamal Musiala secara tiba-tiba dalam laga uji coba Bayern Munich melawan Leipzig, Sabtu, yang berlangsung sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyongsong musim baru 2026-2027, memicu kekhawatiran, sebelum Max Eberl, direktur olahraga klub asal Bavaria itu, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sang pemain.

Bayern meraih kemenangan 3-1 atas Leipzig di Piala Telekom, tetapi pertandingan diwarnai peristiwa mencemaskan pada menit ke-83, ketika Musiala tiba-tiba ambruk di lapangan tanpa benturan yang jelas. Para pemain kedua tim segera meminta bantuan, sementara seorang dokter darurat masuk ke lapangan di tengah keheningan penonton, dan mulai memberikan penanganan kepada pemain berusia 23 tahun tersebut.

Tak lama kemudian, dokter memberikan isyarat positif, sebelum Musiala meninggalkan lapangan dengan tampak linglung dan pusing.

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Eberl mengatakan seusai pertandingan kepada surat kabar "Bild": "Dia baik-baik saja, dan itulah yang terpenting," dalam pernyataan yang meredakan kekhawatiran mengenai kondisi sang pemain, yang tampak terpengaruh oleh suhu tinggi yang mencapai 33 derajat Celsius di Munich.

Menurut jaringan "Sport 1", Musiala mengalami pusing dan gangguan sirkulasi darah akibat panas, sementara pemeriksaan awal yang dilakukan para dokter Bayern tidak menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan.

Sang pemain diperkirakan akan mendapatkan istirahat dalam dua hari ke depan untuk pemulihan, sementara klub akan memantau kondisinya sebelum menentukan waktu kembalinya ke sesi latihan.

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