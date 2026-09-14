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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Setelah cedera lutut saat melawan Hoffenheim: VfB Stuttgart mengumumkan diagnosis Angelo Stiller

Bundesliga
A. Stiller
Hoffenheim vs VfB Stuttgart
Hoffenheim
VfB Stuttgart

Kabar melegakan bagi VfB Stuttgart: cedera gelandang Angelo Stiller tidak separah yang semula dikhawatirkan.

Pemain 25 tahun itu sempat tergeletak saat benturan yang dialaminya di kotak penalti lawan dalam duel Bundesliga kontra TSG Hoffenheim pada Sabtu. Selain itu, ia juga sempat menerima hantaman pada lututnya dari bek TSG, Ozan Kabak.

Stiller awalnya tetap melanjutkan pertandingan, tetapi sekitar sepuluh menit kemudian memberi sinyal bahwa ia harus diganti. Pelatih VfB Sebastian Hoeneß menariknya keluar pada menit ke-34 dan menggantikannya dengan pemain muda Yanik Spalt.

Kini sudah jelas bahwa cedera pemain tim nasional itu tidak parah. Stiller disebut mengalami "keberuntungan di balik kemalangan" dan tidak menderita lebih dari sekadar memar, demikian disampaikan kubu Schwaben dalam pernyataan resmi pada Minggu malam. Meski begitu, Stuttgart tidak mengungkap berapa lama tepatnya pemain 25 tahun itu akan absen.

Sesaat setelah peluit akhir, Hoeneß sebenarnya sudah memberi sedikit kelegaan: "Saya hanya mendengar bahwa dia mengalami hematoma di lutut yang mengganggunya." Namun pada saat itu, ia belum tahu "seberapa serius kondisinya."

Bagaimana hasil pertandingan antara Hoffenheim dan Stuttgart?

Bagi VfB, lawatan ke Hoffenheim tetap berakhir mengecewakan. Setelah gol-gol dari Adam Hlozek (13, 67) dan Maximilian Mittelstädt (48), Stuttgart kalah 1-2 (0-1), sehingga setelah tiga matchday, tim asuhan Hoeneß baru mengoleksi tiga poin.

TSG, di sisi lain, meraih poin pertama mereka pada musim ini lewat kemenangan tersebut, setelah kalah dari 1. FC Köln dan Borussia Dortmund pada awal musim.

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