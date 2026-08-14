Klub Al Ahly Mesir, pada Kamis malam, mengumumkan kesepakatan dengan Mahmoud Salah, bintang Ghazl El Mahalla.

Al Ahly, dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui akun mereka di situs X, menyebutkan bahwa Mahmoud Salah yang berusia 18 tahun bergabung dengan klub berjuluk Benteng Merah itu dengan kontrak selama 5 musim.

Essam Seraj El Din, kepala sektor kontrak Al Ahly, menyelesaikan seluruh prosedur finansial dan administratif dari transfer tersebut, dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola.

Al Ahly bergerak cepat untuk merekrut Mahmoud Salah, bersamaan dengan cedera pemain asal Maroko mereka, Youssef Belammri, yang mengalami robekan pada ligamen anterior lutut.

Dengan kedatangan Mahmoud Salah, Al Ahly telah menuntaskan transfer musim panas keenam mereka, setelah merekrut Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, dan Oktay Abdullah, serta memulangkan mantan pemain mereka, Akram Tawfik.

Sementara terkait pengganti Belammri, situs "El Youm El Sabaa" menyebutkan bahwa Al Ahly telah mendapatkan persetujuan dari Petrojet untuk merekrut bek kiri Tawfik Mohamed.

Tawfik Mohamed akan memperkuat sisi kiri raksasa merah tersebut, untuk menutupi absennya Belammri, yang kontraknya bersama Al Ahly berlaku hingga musim panas 2029.

Belammri sebelumnya bergabung dengan skuad Al Ahly pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Raja Casablanca.