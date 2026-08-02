Al Nassr Saudi belum juga pulih dari dampak kepergian pemain Kroasia, Marcelo Brozovic, ketika muncul kabar baru yang mengaitkan salah satu bintangnya dengan kepindahan ke Eropa, pada momen sensitif menjelang dimulainya musim baru.

Dan sementara para suporter masih menanti penguatan lini tengah setelah kehilangan Brozovic, nama pemain Brasil Angelo Gabriel mencuat di bursa transfer, di tengah kekhawatiran bahwa tim akan kehilangan elemen lain yang telah membuktikan nilainya dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut surat kabar "Asharq Al-Awsat", pemain Brasil Angelo Gabriel tidak ditawarkan untuk hengkang selama periode transfer musim panas ini, meskipun ada ketertarikan yang ditunjukkan oleh klub Turki Besiktas untuk merekrutnya, hal itu karena Al Nassr membutuhkan jasanya, di samping masih berlakunya pembatasan yang dikenakan terhadap klub akibat pengawasan finansial dan belum diperolehnya persetujuan hingga saat ini untuk menuntaskan transfer-transfer baru.

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Surat kabar itu menambahkan bahwa manajemen Al Nassr terus bekerja untuk menyelesaikan berkas larangan dan mencabut pembatasan yang dikenakan terhadap pendaftaran pemain, sebagai persiapan untuk mendapatkan lampu hijau guna merampungkan sejumlah transfer, yang paling menonjol adalah merekrut gelandang Portugal Samu Costa, di samping menuntaskan proses perpanjangan kontrak Abdulrahman Ghareeb, dan itu sebelum berakhirnya pemusatan latihan persiapan dan kembalinya tim ke Riyadh.

Tampaknya, kekukuhan Al Nassr mempertahankan Angelo tidak hanya berkaitan dengan sulitnya menggantikannya saat ini, tetapi juga dengan apa yang telah dipersembahkan sang pemain belakangan ini, karena ia berubah menjadi salah satu penemuan paling menonjol dari pelatih Portugal Jorge Jesus, yang menempatkannya kembali di posisi baru di area tengah lapangan, sehingga ia tampil dalam wujud yang benar-benar berbeda.

Dan setelah sebelumnya terpaku di bangku cadangan karena diandalkan di posisi sayap, ia berhasil menampilkan level yang mengesankan sehingga menjadikannya salah satu elemen terpenting tim, dan hal itulah yang menjelaskan penolakan klub terhadap gagasan melepaskannya pada saat ini.