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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Bondarenko, cemoohan suporter Al Ahly kini menyasar Busic

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
M. Pusic
Arab Saudi
Belanda

Pelatih asal Belanda dalam situasi sulit

Para pendukung Al Ahli terus melampiaskan kemarahan mereka kepada para pemain timnya, di tengah penampilan dan hasil yang menurun sepanjang musim ini, di mana pelatih asal Belanda, Marino Pusic, menjadi korban terbaru.

Al Ahli menjamu Al Hazm, pada hari Jumat ini, di Stadion Alinma di Jeddah, dalam pekan ketujuh kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" melalui akun resminya di situs "X" merilis sebuah cuplikan video yang memperlihatkan para pendukung Al Ahli melontarkan cemoohan kepada Pusic saat ia keluar bersama para pemain di jeda antara dua babak pertandingan.

AFC Champions League Elite
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Pakhtakor Tashkent crest
Pakhtakor Tashkent
PAT

Cemoohan itu datang meskipun Al Ahli tengah unggul dengan skor 3-1, setelah sebelumnya tertinggal satu gol tanpa balas sejak menit kedua.

Pusic menjadi korban kedua cemoohan pendukung Al Ahli, setelah gelandang asal Ukraina, Artem Bondarenko, yang mengalami hal serupa saat kemenangan atas Al Riyadh dengan skor telak 5-0, pada pekan keempat Liga Roshn.

Al Ahli menelan 3 kekalahan pada musim ini di Liga Roshn, dari Al Khaleej 1-3, Al Hilal 0-3, dan Al Qadsiah 2-3, sehingga menjauh dari persaingan memperebutkan puncak klasemen.

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