Setelah bertahan selama 20 tahun... Bintang Kanada menyamai prestasi Pirlo

Tim nasional Kanada berhasil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Afrika Selatan berkat gol Stephen Ostakio pada menit ke-90+2.

Ostakio mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, setelah menyambar bola yang dibuang di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras langsung ke sudut bawah gawang.

Jaringan ESPN melaporkan bahwa Ostakio menciptakan 5 peluang dari situasi bola mati selama pertandingan, menyamai rekor tertinggi yang tercatat sejak tahun 1966 dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia, yang sebelumnya dipegang oleh Andrea Pirlo saat melawan Jerman di semifinal edisi 2006.

Selain itu, Kanada menjadi tim pertama dari Konfederasi CONCACAF yang melaju ke babak selanjutnya dalam babak gugur Piala Dunia sejak Kosta Rika, yang lolos melalui adu penalti melawan Yunani di babak 16 besar edisi 2014, setelah 12 tahun.

ESPN menambahkan, “Ostachio menjadi pemain aktif ketiga di Liga Sepak Bola Amerika (MLS) yang mencetak gol dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia, setelah Landon Donovan (dua gol) dan Brian McBride.”

ESPN menjelaskan, “Setelah menambahkan 7 tembakan ke gawang lainnya saat melawan Afrika Selatan, Kanada kini memiliki 28 tembakan ke gawang di Piala Dunia 2026, yang merupakan jumlah terbanyak di antara semua tim di turnamen ini, serta menyamai rekor tertinggi yang dicapai tim dari CONCACAF dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1966, yaitu tim Meksiko pada edisi 1986."