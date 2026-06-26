Setelah bermain imbang melawan Swedia, Jepang finis di belakang Belanda dan akan menghadapi Brasil

Jepang lolos ke babak gugur Piala Dunia sebagai runner-up Grup F di belakang timnas Belanda. Samurai Blue bermain imbang 1-1 melawan Swedia berkat gol dari Daizen Maeda dan Anthony Elanga; Swedia juga lolos ke babak berikutnya sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Tim Skandinavia itu akan menghadapi Prancis atau Norwegia, sementara Jepang akan berhadapan dengan Brasil.

Jepang memulai pertandingan sebagai favorit tipis, namun justru Swedia yang menguasai permainan pada fase awal. Hal itu tidak langsung menghasilkan peluang besar, meskipun kiper Jepang, Zion Suzuki, harus beberapa kali beraksi.

Fase selanjutnya terutama diwarnai oleh cedera. Pertama, Isak Hien harus digantikan oleh Lucas Bergvall, kemudian Ko Itakura juga harus keluar lapangan. Pemain Jepang yang pernah membela Ajax itu tampaknya tidak mengalami cedera yang parah, namun tetap digantikan oleh Shogo Taniguchi.

Di sisa babak pertama, Jepang-lah yang lebih mengancam. Mantan pemain AZ, Yukinari Sugawara, menguji refleks kiper Swedia Jacob Zätterström, yang tak lama kemudian juga berhasil mengatasi ancaman saat Keito Nakamura mencoba mengarahkan bola ke sudut jauh.

Jepang mempertahankan performa apiknya di babak kedua dan akhirnya mencetak gol pada menit ke-56 setelah beberapa momen mengancam. Setelah serangkaian kombinasi pendek, Ayase Ueda dari Feyenoord memberikan umpan matang kepada Ritsu Doan, mantan pemain PSV, yang kemudian melepaskan umpan terobosan akurat ke arah Maeda. Penyerang tersebut menyelesaikan peluang tersebut dengan apik: 1-0.

Hampir tanpa peringatan, Swedia berhasil menyamakan kedudukan tak lama kemudian. Elanga mendapat ruang yang terlalu luas di sisi kanan dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan tendangan indah, yang berkat reaksi lemah Suzuki pun masuk dengan mulus: 1-1.

Tiba-tiba Swedia menjadi pihak yang lebih dominan dan Alexander Isak menunjukkan kualitasnya dengan tendangan keras, yang ternyata tidak cukup untuk mengejutkan Suzuki. Di masa tambahan waktu, Isak hampir saja membawa timnya meraih kemenangan, tetapi Suzuki mencegah kekalahan Jepang.