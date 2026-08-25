Setelah bencana Piala Dunia, Alonso bertaruh pada duet ini untuk memimpin proyek Chelsea

Chelsea meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas tuan rumah Fulham, Senin malam, di Liga Primer Inggris, dalam laga resmi pertama tim di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, setelah trio lini serang Joao Pedro, Cole Palmer, dan Morgan Rogers tampil gemilang dan masing-masing mencetak satu gol.

Alonso menggambarkan kemenangan itu sebagai "langkah pertama yang baik" di awal perjalanan resminya bersama Chelsea, setelah ia menurunkan trio serang baru tersebut, lalu memetik hasil dari keputusannya hanya dalam waktu 31 detik, ketika Pedro mencetak gol keunggulan Chelsea.

Fulham menyamakan kedudukan melalui Josh King, memanfaatkan buruknya penanganan bola oleh Robert Sanchez, tetapi Chelsea kembali unggul sebelum babak pertama berakhir, setelah Rogers mencetak golnya pada penampilan perdananya bersama tim.

Chelsea menambah gol ketiga tak lama setelah babak kedua dimulai, setelah Pedro mengirim bola kepada Palmer yang kemudian mencetak gol yang mengubah skor menjadi 3-1, sebelum Gonzalo Garcia mencetak gol pada penampilan perdananya bersama Fulham, sehingga memperkecil selisih menjadi 3-2. Usai laga, Alonso mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan trio serang tersebut.

Alonso mengatakan dalam pernyataan yang disoroti jaringan "ESPN": "Mereka akan menjadi bagian yang sangat penting dari tim. Untuk membangun tim bersama mereka, mereka harus memikul tanggung jawab, memimpin dan menginspirasi yang lain, dan jika mereka tampil hebat, maka yang lain akan mengikuti."

Ia menambahkan: "Kami perlu mengirimkan bola kepada mereka dalam situasi terbaik yang mungkin, dan menemukan keterkaitan yang mengantarkan bola kepada mereka. Saya senang dengan ketiganya. Mereka bermain untuk tim, mencetak gol, dan itu hal yang penting."

Palmer dan Pedro sebelumnya absen di Piala Dunia, setelah yang pertama dicoret dari daftar timnas Inggris.

Tentang Palmer, Alonso menambahkan: "Saya sangat senang untuk Cole. Saya benar-benar menikmati melihatnya bermain dengan dinamika, kebebasan, dan tanggung jawab seperti itu, membantu tim dan merasa dirinya penting, dan kami membutuhkan itu untuk tim. Jika ia merasakan hal seperti ini, maka kami akan memiliki Chelsea yang lebih baik. Saya senang untuknya karena ia menikmati laga ini."

Alonso melanjutkan: "Kita berbicara tentang tim. Kami bisa saja menangani gol pertama dengan lebih baik dan bertahan untuk menghindarinya. Itu bagian dari pertandingan, dan kami harus menerimanya serta belajar darinya. Ini akan menjadi proses yang mencakup seluruh lini. Kami ingin tampil lebih baik dalam segala hal, dan tujuannya adalah memulai dengan baik, mendapatkan awal yang baik, merasa tenang, dan terus melanjutkan."

Enzo Fernandez hadir di bangku cadangan di tengah berlanjutnya keraguan seputar masa depannya, tetapi ia mendapat sambutan yang menggembirakan dari para suporter Chelsea di babak kedua ketika ia turun bermain.

Alonso ditanya tentang tepuk tangan suporter untuk Fernandez, serta tentang ia mendengar namanya digaungkan oleh para suporter Chelsea, dan ia menjawab: "Hal itu tidak terlalu penting. Saya senang menjalani laga resmi pertama kami di liga, ini merupakan perasaan yang luar biasa di stadion ini bersama suporter kami dan merayakannya bersama mereka. Saya merasakan mereka bersemangat dan berharap melihat penampilan yang baik dari tim, tim yang memberikan segalanya untuk berjuang. Membangun ikatan ini merupakan hal yang penting."



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