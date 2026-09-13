Para petinggi Bayern Munich memantau situasi pemain Jerman, Florian Wirtz, bersama klubnya Liverpool.

Situs TEAMtalk menyebutkan, mengutip sumber-sumber khusus, bahwa ketertarikan Bayern Munich terhadap bintang internasional Jerman itu belum surut hingga saat ini.

Bayern menjadi salah satu peminat paling menonjol untuk merekrut Wirtz sebelum kepindahannya ke Stadion Anfield, dan mereka masih sangat menaruh perhatian pada situasinya, meskipun tidak mampu ikut dalam persaingan untuk mendatangkannya setelah Liverpool setuju membayar 116 juta pound sterling guna merekrut gelandang tersebut pada 2025.

Wirtz mendapat kritik khusus musim lalu setelah tampil jauh dari ekspektasi, mengingat besarnya transfer yang membawanya bergabung ke klub tersebut dan reputasi yang telah ia bangun di Jerman.

Pemain berusia 23 tahun itu mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist sepanjang 33 pertandingan di Liga Primer Inggris, setelah kesulitan untuk secara konsisten mencapai penampilan terbaiknya dan beradaptasi dengan perannya di dalam Liverpool.

Awal yang sulit bersama tim juga berlanjut pada musim baru, karena Wirtz hanya menciptakan satu gol dan tidak mencetak satu gol pun dalam 5 pertandingan pertamanya musim ini, yang menambah besarnya sorotan terhadap penampilannya di Anfield.

Andoni Iraola mengemban tugas mengembalikan Liverpool ke jalur yang benar, dan pelatih asal Spanyol itu percaya pada kemampuannya untuk mengeluarkan versi terbaik dari Wirtz.

Namun, TEAMtalk mengetahui bahwa ada sejumlah pihak di dalam Liverpool yang memiliki kekhawatiran mengenai kemampuan Wirtz untuk mencapai level luar biasa yang diharapkan klub darinya ketika mereka merekrutnya.

Kekhawatiran ini tidak berarti bahwa Liverpool memutuskan untuk melepas sang gelandang, dan sampai saat ini juga tidak ada indikasi apa pun bahwa klub secara aktif berupaya menjualnya. Justru sebaliknya, ekspektasinya menunjukkan bahwa Iraola akan diberi waktu semusim penuh untuk bekerja bersama Wirtz dan membuktikan kemampuan pemain Jerman itu untuk menjadi salah satu pilar proyek baru Liverpool.

Namun, TEAMtalk mengungkap bahwa Bayern Munich masih hadir kuat dalam gambaran ini, dan terus memantau perkembangan dari dekat.

Ketertarikan klub Jerman itu terhadap Wirtz tidak surut meskipun ia menjalani musim pertama yang sulit di Inggris, dan raksasa Jerman itu menyadari bahwa situasi sang pemain bisa menjadi lebih menarik jika ia gagal mencapai level yang diharapkan Liverpool sepanjang musim ini.

Bayern masih menganggap Wirtz sebagai pemain yang memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka terus mengikuti perkembangan hubungannya dengan Liverpool dan Iraola dalam beberapa bulan mendatang. Situasi Wirtz juga akan dievaluasi ulang di akhir musim bersama Liverpool, jika perbaikan yang dinanti tidak terwujud.

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