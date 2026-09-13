Sebuah restoran piza terkenal di Inggris mengolok-olok paceklik gol yang tengah dialami Tottenham Hotspur pada awal musim Liga Primer Inggris.

Tottenham Hotspur melanjutkan hasil-hasil mengecewakannya di Liga Primer Inggris, setelah hanya bermain imbang tanpa gol menjamu Everton, kemarin Sabtu, sehingga tim tersebut tetap tanpa satu gol pun setelah berlalunya 4 pekan kompetisi.



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Sebuah restoran piza terkenal menulis di akunnya di jaringan "X": "Kami telah mengantarkan 489.297.478 piza sejak gol terakhir yang dicetak Spurs di Liga Primer Inggris".

Tim asuhan pelatih Roberto De Zerbi gagal menggetarkan gawang untuk laga keempat secara beruntun, dalam awal musim yang merupakan yang terburuk dari sisi serangan bagi tim, setelah hanya meraih dua poin dari dua hasil imbang berbanding dua kekalahan, sehingga berada di peringkat ketujuh belas pada klasemen.

Hasil imbang melawan Everton menjadi pukulan baru bagi De Zerbi, yang masih mencari kemenangan pertamanya di Liga Primer Inggris bersama Tottenham musim ini, di saat tekanan terhadap tim semakin meningkat akibat awal musim yang tersendat dan tidak adanya ketajaman serangan.



