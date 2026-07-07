Setelah Ashour... Mesir Kehilangan Pemain Kedua Saat Melawan Argentina

Haitham Hassan, bintang tim nasional Mesir, tidak dapat menyelesaikan pertandingan melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengeluarkan tenaga yang sangat besar pada satu jam pertama pertandingan.

Haitham Hassan tampil melawan Argentina pada Selasa malam ini dalam pertandingan pertamanya bersama Mesir sebagai pemain inti di Piala Dunia.

Setelah 71 menit, saat skor menunjukkan keunggulan tim Firaun dengan skor 2-0, Haitham Hassan meminta staf pelatih, yang dipimpin oleh Hossam Hassan, untuk menggantikannya karena mengalami kelelahan fisik, sehingga Mahmoud Hassan "Trezeguet" masuk menggantikannya.

Perlu dicatat bahwa Haitham Hassan adalah pemain Mesir kedua yang meminta diganti dalam pertandingan ini, setelah sebelumnya Imam Ashour meminta diganti pada akhir babak pertama, di mana Hamdi Fathi masuk menggantikannya.